Bund plant mehr Geld für Neu- und Ausbau der Schiene ein

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund will deutlich mehr Geld in den Neu- und Ausbau von Schienen für die Bahn stecken. Die Investitionen sollen 2027 von rund 1,8 Milliarden auf 2,2 Milliarden Euro steigen. Das geht aus dem Kabinettsentwurf des Finanzministeriums für den Bundeshaushalt 2027 hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

In den kommenden Jahren fließen zwar viele Milliarden aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen für Infrastruktur in die Schiene. Dabei liegt der Fokus aber auf der Sanierung bestehender Bahnstrecken.