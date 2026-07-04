🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zahl der Rentner mit Sozialhilfe steigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Sachsen: 21.490 von Grundsicherung betroffen
    • Sachsen-Anhalt: 11.835 von Grundsicherung betroffen
    • Thüringen: 9.510 von Grundsicherung betroffen
    Zahl der Rentner mit Sozialhilfe steigt
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Rentnerinnen und Rentner sind zunehmend auf Sozialhilfe angewiesen. Das betrifft auch Frauen und Männer in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, ergab eine Anfrage vom Bündnis Sahra Wagenknecht beim Statistischen Bundesamt.

    In Sachsen waren im März dieses Jahres 21.490 Rentnerinnen und Rentner betroffen - 1.600 mehr als vor einem Jahr. In Sachsen-Anhalt wuchs die Zahl um rund 800 auf 11.835. In Thüringen lebten 9.510 von Grundsicherung im Alter - etwa 900 mehr als vor einem Jahr.

    Mehr Frauen als Männer betroffen

    Bundesweit erhalten 771.275 Rentnerinnen und Rentner aktuell Sozialhilfe. Das sind über 7.000 mehr als drei Monate zuvor, fast 30.000 mehr als vor einem Jahr und fast 180.000 mehr als vor vier Jahren, rechnete das BSW vor. Dabei seien deutlich mehr Frauen als Männer betroffen.

    Schulze: geplante Rentenreform trifft Ostdeutsche besonders hart

    "Die geplante Rentenreform trifft die Ostdeutschen besonders hart, weil sie nur die gesetzliche Rente haben. Es ist eine brutale Rentenkürzung, dass Menschen, die 45 Jahre gearbeitet haben, nicht mehr abschlagsfrei in Rente gehen dürfen", kommentierte Thomas Schulze, Spitzenkandidat des BSW in Sachsen-Anhalt die Zahlen.

    Offizielle Zahlen sind laut BSW nur die Spitze des Eisbergs

    "Die Zahlen sind aber nur die Spitze des Eisbergs. Viele Rentner beantragen aus Scham keine Hilfe oder liegen nur knapp darüber", betonte Schulze. Nötig sei eine Rente wie in Österreich. Dort liege die Durchschnittsrente 800 Euro höher und es gebe eine Mindestrente, die nach jahrzehntelanger Arbeit vor Armut schützt./jos/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Zahl der Rentner mit Sozialhilfe steigt Rentnerinnen und Rentner sind zunehmend auf Sozialhilfe angewiesen. Das betrifft auch Frauen und Männer in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, ergab eine Anfrage vom Bündnis Sahra Wagenknecht beim Statistischen Bundesamt. In Sachsen waren im …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     