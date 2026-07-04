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    Auch Papst Leo hat eine Geburtstagsbotschaft an die USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Papst Leo XIV betont Einheit und Gerechtigkeit
    • Besuch in Lampedusa zur Erinnerung an Migranten
    • USA als Symbol der Freiheit durch Einwanderung
    Auch Papst Leo hat eine Geburtstagsbotschaft an die USA
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PHILADELPHIA/ROM (dpa-AFX) - Papst Leo XIV. hat seinem Heimatland, den USA, zum 250. Geburtstag eine Botschaft mit auf den Weg gegeben. Als "Sohn dieses großartigen Landes" bete er, dass die Ideale, die in der Unabhängigkeitserklärung ausgedrückt wurden, die USA weiter "in Einheit, Gerechtigkeit und Frieden" leiten würden.

    Das sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche in einer Video-Botschaft, die bei der Verleihung der "Friedensmedaille" des National Constitution Centers in Philadelphia an ihn vorgespielt wurde.

    Leo beschwört die Einheit der USA

    Der Pontifex, der in der Vergangenheit mehrfach mit US-Präsident Donald Trump aneinander geraten war, betonte besonders das Bild der Einheit: "Einheit gab diesem Traum, der, unter Gott, die Vereinigten Staaten von Amerika entstehen ließ, Stärke", sagte Leo.

    Er bete, dass der Geburtstag der Anlass sein könne, sich wieder auf die Ideale zu besinnen, die Amerika zu einem Land gemacht hätten, das Frieden und Wohlstand schätze und von Großzügigkeit und Herzensgüte geprägt sei.

    Leo besucht an diesem Samstag, dem eigentlichen Geburtstag der USA, die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa. Er will dort an das Schicksal von Migranten erinnern, die auf oftmals seeuntauglichen Booten die gefährliche Überfahrt über das Meer wagen.

    In seiner Botschaft betonte der Papst auch, dass die USA zum Symbol für Freiheit wurden, weil das Land immer wieder Einwanderern und deren Kindern ermöglichte, die Zukunft des Landes mitzugestalten./mi/DP/zb







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