🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnilever AktievorwärtsNachrichten zu Unilever

    Chartanalyse

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Unilever-Aktie: Vom Seitwärtstrend zum Aufwärtstrend mit Luft nach oben

    Die Unilever-Aktie hat den Sprung aus der jahrelangen Lethargie geschafft: Auf ein Dreijahrestief im Herbst 2023 folgte ein dynamischer Aufwärtstrend, der den Titel in neue Höhen trieb – doch zwischen Rally-Potenzial und markanten Widerständen bleibt das Risiko präsent.

    Chartanalyse - Unilever-Aktie: Vom Seitwärtstrend zum Aufwärtstrend mit Luft nach oben
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Dreijahresbild: Vom Seitwärtstrend zum dynamischen Aufschwung

    Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Unilever-Aktie zunächst eine ausgeprägte Seitwärtsphase im Bereich um 46 bis 48 Euro, bevor ab Herbst 2023 eine Korrektur einsetzt, die im November 2023 im Dreijahrestief bei 43,125 Euro mündet. Von dort startet ein sukzessiver Aufwärtstrend, der sich ab Frühjahr 2024 deutlich beschleunigt. Die Kurse arbeiten sich Schritt für Schritt in höhere Regionen vor und erreichen im Februar 2026 bei 63,08 Euro das aktuelle Dreijahreshoch. Damit hat sich das Bild von einer defensiven Seitwärtsaktie hin zu einem klaren Aufwärtstrend mit zwischenzeitlichen, teils scharfen Rücksetzern gewandelt, die bislang jedoch stets auf höherem Niveau aufgefangen wurden.

    Aktuelle Lage im Spannungsfeld zwischen Hoch und Tief

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 54,44 Euro (02.07.2026). Damit notiert die Aktie deutlich über dem Dreijahrestief von 43,125 Euro, aber klar unter dem Hoch von 63,08 Euro. Rechnerisch befindet sich der Kurs damit rund 56 bis 57 Prozent über dem Tief und etwa ein gutes Drittel unter dem Hoch. Charttechnisch bewegt sich Unilever damit im oberen Mittelfeld der Dreijahresspanne: Der übergeordnete Aufwärtstrend bleibt intakt, gleichzeitig ist der Abstand zum Rekordniveau noch spürbar, was weiteres Potenzial, aber auch die Relevanz der dazwischenliegenden Widerstände unterstreicht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Unilever Plc!
    Long
    50,07€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 12,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    58,37€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 12,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    200-Tage-Linie: Trend bleibt konstruktiv

    Auf Basis der vorliegenden Kurshistorie lässt sich die 200-Tage-Linie aktuell im Bereich um etwa 54 Euro verorten. Der Schlusskurs von 54,44 Euro liegt damit knapp darüber, der Abstand beträgt rund 0,8 Prozent. Diese enge Nähe zur 200-Tage-Linie signalisiert einen intakten, aber nicht überdehnten Aufwärtstrend. Nach der starken Rally bis über 60 Euro im Februar 2026 und der anschließenden Konsolidierung hat sich der gleitende Durchschnitt wieder an den Kurs angenähert. Solange die Aktie oberhalb dieser mittelfristigen Trendlinie bleibt, überwiegt aus technischer Sicht das bullische Szenario, auch wenn kurzfristige Schwankungen jederzeit möglich sind.

    Unterstützungen und Widerstände im aktuellen Chartbild

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 52 bis 53 Euro eine wichtige Unterstützungszone herausgebildet. Mehrere Rücksetzer im März und April 2026 sowie erneute Tests im Juni wurden dort aufgefangen, was diese Region als zentrale Haltezone für den laufenden Trend ausweist. Darunter bietet der Bereich um 48 bis 49 Euro eine weitere, breitere Unterstützung, die aus den Tiefs im Frühjahr 2026 abgeleitet werden kann. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Band zwischen 56 und 57 Euro auf spürbaren Widerstand, wo in der Vergangenheit wiederholt Aufwärtsbewegungen ausgebremst wurden. Erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung der übergeordneten Widerstandszone zwischen 60 und 63 Euro öffnen, in der auch das Dreijahreshoch bei 63,08 Euro liegt.

    Unilever

    -0,70 %
    +3,34 %
    +14,88 %
    +13,04 %
    +5,14 %
    +14,58 %
    +9,32 %
    +26,19 %
    +428,65 %
    ISIN:GB00BVZK7T90WKN:A41NM1Indikator:SMA 200 Tage
    Unilever direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Unilever Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 56,76£, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Chartanalyse Unilever-Aktie: Vom Seitwärtstrend zum Aufwärtstrend mit Luft nach oben Die Unilever-Aktie hat den Sprung aus der jahrelangen Lethargie geschafft: Auf ein Dreijahrestief im Herbst 2023 folgte ein dynamischer Aufwärtstrend, der den Titel in neue Höhen trieb – doch zwischen Rally-Potenzial und markanten Widerständen bleibt das Risiko präsent.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     