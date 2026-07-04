Unilever-Aktie: Vom Seitwärtstrend zum Aufwärtstrend mit Luft nach oben

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 54,44 Euro (02.07.2026). Damit notiert die Aktie deutlich über dem Dreijahrestief von 43,125 Euro, aber klar unter dem Hoch von 63,08 Euro. Rechnerisch befindet sich der Kurs damit rund 56 bis 57 Prozent über dem Tief und etwa ein gutes Drittel unter dem Hoch. Charttechnisch bewegt sich Unilever damit im oberen Mittelfeld der Dreijahresspanne: Der übergeordnete Aufwärtstrend bleibt intakt, gleichzeitig ist der Abstand zum Rekordniveau noch spürbar, was weiteres Potenzial, aber auch die Relevanz der dazwischenliegenden Widerstände unterstreicht.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Unilever-Aktie zunächst eine ausgeprägte Seitwärtsphase im Bereich um 46 bis 48 Euro, bevor ab Herbst 2023 eine Korrektur einsetzt, die im November 2023 im Dreijahrestief bei 43,125 Euro mündet. Von dort startet ein sukzessiver Aufwärtstrend, der sich ab Frühjahr 2024 deutlich beschleunigt. Die Kurse arbeiten sich Schritt für Schritt in höhere Regionen vor und erreichen im Februar 2026 bei 63,08 Euro das aktuelle Dreijahreshoch. Damit hat sich das Bild von einer defensiven Seitwärtsaktie hin zu einem klaren Aufwärtstrend mit zwischenzeitlichen, teils scharfen Rücksetzern gewandelt, die bislang jedoch stets auf höherem Niveau aufgefangen wurden.

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200-Tage-Linie: Trend bleibt konstruktiv

Auf Basis der vorliegenden Kurshistorie lässt sich die 200-Tage-Linie aktuell im Bereich um etwa 54 Euro verorten. Der Schlusskurs von 54,44 Euro liegt damit knapp darüber, der Abstand beträgt rund 0,8 Prozent. Diese enge Nähe zur 200-Tage-Linie signalisiert einen intakten, aber nicht überdehnten Aufwärtstrend. Nach der starken Rally bis über 60 Euro im Februar 2026 und der anschließenden Konsolidierung hat sich der gleitende Durchschnitt wieder an den Kurs angenähert. Solange die Aktie oberhalb dieser mittelfristigen Trendlinie bleibt, überwiegt aus technischer Sicht das bullische Szenario, auch wenn kurzfristige Schwankungen jederzeit möglich sind.

Unterstützungen und Widerstände im aktuellen Chartbild

Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 52 bis 53 Euro eine wichtige Unterstützungszone herausgebildet. Mehrere Rücksetzer im März und April 2026 sowie erneute Tests im Juni wurden dort aufgefangen, was diese Region als zentrale Haltezone für den laufenden Trend ausweist. Darunter bietet der Bereich um 48 bis 49 Euro eine weitere, breitere Unterstützung, die aus den Tiefs im Frühjahr 2026 abgeleitet werden kann. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Band zwischen 56 und 57 Euro auf spürbaren Widerstand, wo in der Vergangenheit wiederholt Aufwärtsbewegungen ausgebremst wurden. Erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung der übergeordneten Widerstandszone zwischen 60 und 63 Euro öffnen, in der auch das Dreijahreshoch bei 63,08 Euro liegt.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Unilever Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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