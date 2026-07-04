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    Einkommen mit Aktien

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    Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Einkommen mit Aktien - Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress

    Daito Trust Construction ist ein führender japanischer Anbieter für Bau, Vermietung und Verwaltung von Mietwohnungen, v. a. Holz- und Leichtstahlbauten. Kerngeschäft: Planung, Bau, Leasing-Garantie und Property Management für private Investoren. Starke Position im japanischen Mietwohnungsmarkt. Wichtige Wettbewerber: Sekisui House, Daiwa House, Misawa Homes. USP: integriertes „One-Stop“-Modell mit langfristigen Mietgarantien.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Daito Trust Construction nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Daito Trust Construction gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,35 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +12,38 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,27 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Daito Trust Construction investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -8,29 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Daito Trust Construction verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,35 %.
    Mit +5,35 % Dividendenrendite bietet Daito Trust Construction ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +12,38 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Daito Trust Construction für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,35 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,27.
    Daito Trust Construction weißt eine Marktkapitalisierung von 5,72 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,35 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Daito Trust Construction Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.07.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Daito Trust Construction Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,35 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Beispielrechnung für 1.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 1.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +5,35 %, eine Investition von etwa 18.692 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2027 163,00 +8,38 % +5,35 %
    2026 150,40 +5,32 % +4,29 %
    2025 142,80 +28,65 % +4,25 %
    2024 111,00 +7,56 % +3,25 %

    Warum Daito Trust Construction für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +5,35 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +12,38 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 9,27
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Daito Trust Construction

    -2,35 %
    0,00 %
    +2,47 %
    -20,19 %
    +122,22 %
    ISIN:JP3486800000WKN:878928
    Daito Trust Construction direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Daito Trust Construction Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche 0,00 %
    1 Monat +2,47 %
    3 Monate -20,19 %
    1 Jahr -8,29 %

    Informationen zur Daito Trust Construction Aktie

    Es gibt 345 Mio. Daito Trust Construction Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,72 Mrd. € wert.

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    Ob die Daito Trust Construction Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Daito Trust Construction Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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    Einkommen mit Aktien Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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