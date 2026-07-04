Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte

Daito Trust Construction ist ein führender japanischer Anbieter für Bau, Vermietung und Verwaltung von Mietwohnungen, v. a. Holz- und Leichtstahlbauten. Kerngeschäft: Planung, Bau, Leasing-Garantie und Property Management für private Investoren. Starke Position im japanischen Mietwohnungsmarkt. Wichtige Wettbewerber: Sekisui House, Daiwa House, Misawa Homes. USP: integriertes „One-Stop“-Modell mit langfristigen Mietgarantien.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Daito Trust Construction nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Daito Trust Construction gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,35 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +12,38 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,27 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Daito Trust Construction investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -8,29 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Daito Trust Construction verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,35 %.

Mit +5,35 % Dividendenrendite bietet Daito Trust Construction ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +12,38 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Daito Trust Construction für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,35 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,27.

Daito Trust Construction weißt eine Marktkapitalisierung von 5,72 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,35 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.