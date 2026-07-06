Apple, Nvidia und Microsoft mit 10,25% Zinsen und 40% Schutz

Wenn sich die optimistischen Expertenerwartungen für diese drei Aktien bewahrheiten, dann sollten sich die Aktienkurse auch in Zukunft halbwegs stabil entwickeln. Mit Strukturierten Anlageprodukten können Anleger sogar bei einer deutlichen Kurskorrektur der Aktien positive Renditen erzielen.

Die Kurse der auf Sicht der vergangenen Jahre kräftig angestiegenen US-Technologieriesen Apple, Nvidia und Microsoft entwickelten sich in den vergangenen 12 Monaten unterschiedlich, Während die Apple- und die Nvidia-Aktie in diesem Zeitraum Buchgewinne von mehr als 40 und 20 Prozent erzielen konnten, mussten Anleger mit der Microsoft-Aktie einen Wertverlust von 20 Prozent akzeptieren.

Für Anleger, die mit Hilfe der drei US-Technologieaktien in den nächsten zwei Jahren eine überproportional hohe Rendite erzielen wollen, könnte eine Investition in die neue US-Technologie Plus-Aktienanleihe der RBI interessant sein, die bei einem bis zu 40-prozentigen Kursrückgang der Aktien eine Jahresbruttorendite von 10,25 Prozent ermöglichen wird.

10,25% Zinsen, 40% Sicherheit

Die Schlusskurse der Apple-, der Nvidia- und der Microsoft-Aktie vom 27.7.26 werden als Startwerte für die Anleihe festgeschrieben. Die jeweiligen Barrieren, die ausschließlich am letzten Bewertungstag, dem 24.7.28, aktiviert sein werden, liegen bei 60 Prozent der Startwerte.

Unabhängig von der Kursentwicklung der drei Aktien erhalten Anleger nach jedem der zwei Laufzeitjahre, und zwar am 28.7.27 und am 27.7.28, einen Zinskupon in Höhe von 10,25 Prozent pro Jahr gutgeschrieben. Wenn alle drei Aktienkurse am letzten Bewertungstag oberhalb der jeweiligen Barrieren gebildet werden, dann wird die Anleihe am 27.7.28 mit ihrem Nennwert von 1.000 Euro zurückbezahlt.

Berührt oder unterschreitet hingegen ein Aktienkurs am Bewertungstag die Barriere von 60 Prozent des Startwertes, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten prozentuellen Wertentwicklung im Verhältnis zum Startwert getilgt.

Die RBI-10,25% US-Technologie Plus-Aktienanleihe, fällig am 27.7.28, ISIN: AT0000A3VNM8, kann noch bis 24.7.26 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Anleihe wird in den nächsten zwei Jahren einen Bruttojahresertrag von 10,25 Prozent abwerfen, wenn die drei US-Technologieriesen in zwei Jahren nicht mit 40 Prozent im Vergleich zu den am 27.7.26 festgestellten Schlusskursen im Minus notieren.