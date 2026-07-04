Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Newag ist ein führender polnischer Hersteller von Schienenfahrzeugen, spezialisiert auf Lokomotiven, Triebzüge und Straßenbahnen. Das Unternehmen bietet moderne, elektrische und dieselbetriebene Lösungen für den Personen- und Güterverkehr. Es ist ein Hauptakteur im polnischen Markt und expandiert international. Hauptkonkurrenten sind PESA, Stadler Rail und Alstom. Newag zeichnet sich durch innovative Technologien und maßgeschneiderte Lösungen für den osteuropäischen Markt aus.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Newag nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Newag gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,13 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +86,12 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 19,66 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Newag investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +332,51 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Newag verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,13 %.

Mit +3,13 % Dividendenrendite bietet Newag ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +86,12 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Newag für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,13 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 19,66.

Newag weißt eine Marktkapitalisierung von 1,02 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,13 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.