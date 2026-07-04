Dividenden im Fokus
Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +86,12 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
Newag ist ein führender polnischer Hersteller von Schienenfahrzeugen, spezialisiert auf Lokomotiven, Triebzüge und Straßenbahnen. Das Unternehmen bietet moderne, elektrische und dieselbetriebene Lösungen für den Personen- und Güterverkehr. Es ist ein Hauptakteur im polnischen Markt und expandiert international. Hauptkonkurrenten sind PESA, Stadler Rail und Alstom. Newag zeichnet sich durch innovative Technologien und maßgeschneiderte Lösungen für den osteuropäischen Markt aus.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Newag nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Newag gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,13 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +86,12 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 19,66 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Newag investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +332,51 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Newag verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,13 %.
Mit +3,13 % Dividendenrendite bietet Newag ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +86,12 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Newag für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,13 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 19,66.
Newag weißt eine Marktkapitalisierung von 1,02 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,13 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Newag Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.07.2026
Einen ganz starken Börsentag erlebt die Newag Aktie. Mit einer Performance von 0,00 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,13 %, eine Investition von etwa 31.949€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|3,00
|+50,00 %
|+3,13 %
|2025
|2,00
|+108,33 %
|+2,69 %
|2024
|0,960000
|+284,00 %
|+3,28 %
|2022
|0,25
|0,00 %
|+1,21 %
Warum Newag für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,13 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +86,12 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 19,66
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Newag Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+7,31 %
|1 Monat
|-4,91 %
|3 Monate
|-9,72 %
|1 Jahr
|+38,63 %
Informationen zur Newag Aktie
Es gibt 45 Mio. Newag Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,02 Mrd. € wert.
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Ob die Newag Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Newag Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.