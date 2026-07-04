Finfluencer gegen Investor Relations

Zu vielen deutschen Nebenwerten gibt es auf YouTube mehr Videos von Finfluencern als vom Unternehmen selbst, und Zahlen der Finanzaufsicht zeigen, wie direkt diese Inhalte Kaufentscheidungen auslösen. Bernhard Longin, Gründer der Berliner Agentur dot-gruppe, beobachtet diese Verschiebung seit Jahren. Ein Gespräch über verlorene Erzählhoheit, die Grenzen der Regulierung und die Frage, was Unternehmen jetzt tun sollten.

Herr Longin, Sie sagen, bei vielen deutschen Aktien haben Finfluencer die Erzählhoheit übernommen. Woran machen Sie das fest?

Das kann jeder Ihrer Leser in zwei Minuten selbst prüfen. Öffnen Sie YouTube, geben Sie den Namen eines beliebigen MDAX- oder SDAX-Unternehmens ein, gern zusammen mit dem Wort „Aktie“, und schauen Sie sich die ersten zwanzig Treffer an. Bei den meisten Nebenwerten gehört diese Trefferliste zu Depot-Vlogs, Analyse-Kanälen und Kurzvideo-Formaten. Das offizielle Unternehmensvideo, wenn es überhaupt existiert, taucht irgendwo weiter unten auf, oft mit Viewzahlen, die im Vergleich fast rührend wirken. Wer sich auf YouTube über eine deutsche Nebenwert-Aktie informiert, hört in der Regel nicht vom Unternehmen. Er hört Menschen, die über das Unternehmen sprechen.

Wer sind diese Menschen?

Ein erstaunlich breites Ökosystem. Am einem Ende stehen handwerklich saubere Analyse-Kanäle, die Geschäftsberichte tatsächlich lesen und Bilanzkennzahlen erklären. Dann gibt es Depot-Vlogs, in denen Privatanleger ihre Käufe und Verkäufe dokumentieren. Und am anderen Ende Kurzvideo-Formate, die eine Aktie in dreißig Sekunden zum Kauf oder zur Flucht ausrufen. Dazwischen liegt alles, was das Spektrum hergibt: Kursziel-Videos, Dividenden-Rankings, seriöse Interviews, halbseriöse Einschätzungen und offene Werbung, die als Einschätzung verkleidet ist.

Ist das für die Unternehmen wirklich ein Problem? Die Meinungsbildung am Kapitalmarkt läuft doch über Analysten und institutionelle Investoren.

Für den institutionellen Teil des Marktes gilt das weitgehend. Für den privaten Teil stimmt es nicht mehr, und dieser ist in den letzten Jahren dramatisch gewachsen. Nach den Aktionärszahlen des Deutschen Aktieninstituts investieren inzwischen gut 14 Millionen Menschen in Deutschland in Aktien, Fonds oder ETFs, und die Altersgruppe unter 40 stellt darin die größte Anlegergruppe dar. Das ist genau die Gruppe, die ihre Informationen dort sucht, wo Finfluencer sie senden. Dazu kommt eine neue Dimension: Diese Videos verschwinden nicht. Sie bleiben auffindbar, der Algorithmus empfiehlt sie weiter, und sie werden zunehmend auch von KI-Systemen als Quellenmaterial ausgewertet, wenn Anleger dort nach einer Einschätzung fragen.