Wochenrückblick 27/2026: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Rocket Lab, Rheinmetall, LandBridge, Vincorion, 2G Energy - mit Kurssprung in die zweite Jahreshälfte

Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



