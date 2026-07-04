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    ROUNDUP/Milliardendeal

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    Conti gibt Kunststofftechnik an Lone Star ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Continental verkauft Contitech an Lone Star Funds
    • Unternehmenswert vier Milliarden und 250 Mio
    • 2,5 Milliarden Fluss an Aktionäre aus Verkauf
    ROUNDUP/Milliardendeal - Conti gibt Kunststofftechnik an Lone Star ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reifenhersteller Continental verkauft seine Kunststofftechniksparte Contitech für eine Milliardensumme an den Finanzinvestor Lone Star Funds. In einem nun unterzeichneten Kaufvertrag sei ein Unternehmenswert von vier Milliarden Euro vereinbart worden, teilte das Unternehmen in Hannover mit. Hinzu kommen sollen noch mögliche erfolgsabhängige Komponenten in Höhe von bis zu 250 Millionen Euro in den kommenden Jahren.

    Noch stehe der Vollzug der Transaktion unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, insbesondere der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden, hieß es von dem Dax -Konzern. Der Verkauf könne noch bis Ende des laufenden Jahres erfolgen.

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    Mit dem Verkauf wird Continental nun zu einem reinen Reifenhersteller. Das Unternehmen suchte zuletzt nach einem Käufer für seine Kunststofftechnik-Tochter Contitech, die unter anderem Schläuche, Antriebsriemen und Förderbänder für die Industrie liefert. Im vergangenen Jahr hatte die Continental-Tochter bereits Werkschließungen in mehreren Bundesländern angekündigt. Zuletzt beschäftigte die Sparte mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, davon etwa 7.700 in Deutschland.

    Wer von dem Verkauf profitieren soll

    Einen Großteil der Einnahmen des Verkaufs plant Continental an die Aktionäre weiterzugeben. 2,5 Milliarden Euro des erwarteten Mittelzuflusses von rund 3,1 Milliarden Euro sollen entweder in Form einer Sonderdividende oder über den Rückkauf von Aktien und eine außerordentliche Ausschüttung an die Anteilseigner fließen, wie Continental mitteilte.

    Bereits am Freitag hatte der Reifenhersteller bekanntgegeben, dass Vorstand und Aufsichtsrat dem Abschluss eines Kaufvertrages auf Basis einer Unternehmensbewertung von vier Milliarden Euro zustimmten.

    Conti hatte den Spartenverkauf schon vor längerem angekündigt. Der Konzern hat bereits seine Autozuliefersparte Aumovio abgespalten./len/zb/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 76,04 auf Tradegate (03. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +6,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 15,21 Mrd..

    Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Continental Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -13,20 %/+18,36 % bedeutet.





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