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    Ärztekammer fordert höhere Steuern auch auf Bier und Wein

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesärztekammer fordert umfassende Besteuerung
    • Alle alkoholischen Getränke einheitlich besteuern
    • Liquids und Tabak stärker besteuern, Zuckersteuer
    Ärztekammer fordert höhere Steuern auch auf Bier und Wein
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesärztekammer begrüßt die Pläne der Bundesregierung Alkohol, Tabak und gesüßte Getränke stärker zu besteuern - fordert aber noch weitergehende Schritte. Bei Alkohol greife die Beschränkung auf einzelne Produktgruppen wie Spirituosen oder Schaumwein zu kurz. "Aus ärztlicher Sicht sollten sämtliche alkoholischen Getränke, einschließlich Wein und Bier, einbezogen werden, um Ausweichreaktionen zu verhindern und den Gesamtkonsum wirksam zu senken", hieß es in einer Mitteilung der Ärztekammer.

    Beim Blick auf Tabak- und Nikotinprodukte forderte die Ärztekammer, etwa auch Liquids für Einweg-E-Zigaretten höher zu besteuern, um deren Attraktivität für Kinder und Jugendliche zu verringern. Generell nutze Deutschland "die Möglichkeiten zur Eindämmung des Konsums gesundheitsschädlicher Produkte im europäischen Vergleich bislang nicht konsequent genug".

    Die Pläne von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) für den Bundeshaushalt 2027 sehen unter anderem eine Erhöhung der Tabak- und der Alkoholsteuer vor. Dadurch könnten Spirituosen wie Rum, Wodka und Korn teurer werden. Geplant ist laut Vorlage eine Erhöhung der jeweiligen Steuersätze um 20 Prozent. Das soll auch für Sekt gelten. Von 2028 an soll zudem eine Zuckersteuer auf Getränke wie Limonaden und Colas erhoben werden. Einzelheiten dazu sind jedoch noch offen./gut/DP/nas






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