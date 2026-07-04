BEYONCÉ VERÖFFENTLICHT NEUEN SONG „MORNING DEW (DONK)" - DER 4. JULI IST EIN WAHRES VERGNÜGEN FÜR IHRE FANS

Damit beginnt ein 60-tägiger Countdown zur bevorstehenden Neuauflage von B'DAY , ihrem bahnbrechenden zweiten Album, das an ihrem 25. Geburtstag am 4. September 2006 veröffentlicht wurde.

NEW YORK, 4. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Beyoncé feiert den 4. Juli mit einem besonderen Geschenk an ihre Fans: der Veröffentlichung von „MORNING DEW (DONK)", einem neuen Song, der zugleich den Startschuss für einen 60-tägigen Countdown bis zu ihrem nächsten Geburtstag gibt, sowie der Neuauflage von „B'DAY", ihrem bahnbrechenden zweiten Album, das vor zwei Jahrzehnten am 4. September 2006 veröffentlicht wurde.

Geschrieben von Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream und Darius Dixon und produziert von Beyoncé und Pharrell Williams, ist „MORNING DEW (DONK)" der erste neue Song der weltbekannten Entertainerin seit zwei Jahren und eine direkte Hommage an ihre treuen BeyHive-Fans zur Feier des bevorstehenden epischen B'DAY-Festes.

Der Song, der auf der 20 -Jubiläumsausgabe von „B'DAY" enthalten sein wird, erscheint zusammen mit einem Lyric-Video, das altes Filmmaterial neu verwertet und von Cliff Watts, einem häufigen Mitwirkenden, inszeniert wurde. Es war Cliff Watts, der Beyoncés legendäres „Sports Illustrated Swimsuit"-Cover um ihren 25. Geburtstag herum fotografierte.

„B'DAY" war Beyoncés zweites Nummer-1-Album mit Verkäufen von 541.196 Exemplaren in der ersten Woche nach seiner weltweiten Veröffentlichung am 4. September 2006 und in den Vereinigten Staaten am 5. September 2006.

Der Einstieg auf Platz 1 der US-Billboard-200-Albumcharts wiederholte sich auch international, unter anderem in Japan, wo es weniger als drei Tage dauerte, bis das Album die Spitze der internationalen Albumcharts erreichte.

www.beyonce.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3003996/Morning_Dew_Donk_Beyonce_Album_Cover.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/beyonce-veroffentlicht-neuen-song-morning-dew-donk--der-4-juli-ist-ein-wahres-vergnugen-fur-ihre-fans-302817945.html