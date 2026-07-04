🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    BEYONCÉ VERÖFFENTLICHT NEUEN SONG „MORNING DEW (DONK)" - DER 4. JULI IST EIN WAHRES VERGNÜGEN FÜR IHRE FANS

    Damit beginnt ein 60-tägiger Countdown zur bevorstehenden Neuauflage von B'DAY, ihrem bahnbrechenden zweiten Album, das an ihrem 25. Geburtstag am 4. September 2006 veröffentlicht wurde.

    „MORNING DEW (DONK)" IST AB 9:00 UHR EST AUF ALLEN STREAMING-PLATTFORMEN VERFÜGBAR

    NEW YORK, 4. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Beyoncé feiert den 4. Juli mit einem besonderen Geschenk an ihre Fans: der Veröffentlichung von „MORNING DEW (DONK)", einem neuen Song, der zugleich den Startschuss für einen 60-tägigen Countdown bis zu ihrem nächsten Geburtstag gibt, sowie der Neuauflage von „B'DAY", ihrem bahnbrechenden zweiten Album, das vor zwei Jahrzehnten am 4. September 2006 veröffentlicht wurde.

    Geschrieben von Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream und Darius Dixon und produziert von Beyoncé und Pharrell Williams, ist „MORNING DEW (DONK)" der erste neue Song der weltbekannten Entertainerin seit zwei Jahren und eine direkte Hommage an ihre treuen BeyHive-Fans zur Feier des bevorstehenden epischen B'DAY-Festes.

    Der Song, der auf der 20 -Jubiläumsausgabe von „B'DAY" enthalten sein wird, erscheint zusammen mit einem Lyric-Video, das altes Filmmaterial neu verwertet und von Cliff Watts, einem häufigen Mitwirkenden, inszeniert wurde.  Es war Cliff Watts, der Beyoncés legendäres „Sports Illustrated Swimsuit"-Cover um ihren 25. Geburtstag herum fotografierte.

    „B'DAY" war Beyoncés zweites Nummer-1-Album mit Verkäufen von 541.196 Exemplaren in der ersten Woche nach seiner weltweiten Veröffentlichung am 4. September 2006 und in den Vereinigten Staaten am 5. September 2006.

    Der Einstieg auf Platz 1 der US-Billboard-200-Albumcharts wiederholte sich auch international, unter anderem in Japan, wo es weniger als drei Tage dauerte, bis das Album die Spitze der internationalen Albumcharts erreichte.

    www.beyonce.com

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3003996/Morning_Dew_Donk_Beyonce_Album_Cover.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/beyonce-veroffentlicht-neuen-song-morning-dew-donk--der-4-juli-ist-ein-wahres-vergnugen-fur-ihre-fans-302817945.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    BEYONCÉ VERÖFFENTLICHT NEUEN SONG „MORNING DEW (DONK)" - DER 4. JULI IST EIN WAHRES VERGNÜGEN FÜR IHRE FANS Damit beginnt ein 60-tägiger Countdown zur bevorstehenden Neuauflage von B'DAY, ihrem bahnbrechenden zweiten Album, das an ihrem 25. Geburtstag am 4. September 2006 veröffentlicht wurde.„MORNING DEW (DONK)" IST AB 9:00 UHR EST AUF ALLEN …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     