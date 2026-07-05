Wenn der beste Kunde zum Wettbewerber wird





Diese Woche gab es eine Ad-hoc-Meldung, die man eigentlich kommen sehen musste – und die trotzdem einschlug.





🏗️ 𝗗𝗮𝘀 𝗚𝗲𝘀𝗰𝗵ä𝗳𝘁𝘀𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗹

Lang & Schwarz ist kein klassischer Broker. Das Düsseldorfer Handelshaus agiert als Market Maker und Handelsplatzbetreiber – es stellt Kurse, nimmt Orderflow entgegen und verdient an der Handelsspanne. Das funktioniert umso besser, je mehr Volumen über die eigene Plattform läuft. Und genau hier lag über Jahre eine goldene Quelle: Trade Republic. Der mit Abstand größte deutsche Neobroker leitete seinen gesamten Kundenorderflow exklusiv an Lang & Schwarz weiter – bezahlt über Payment for Order Flow (PFOF). Ein Modell, das für beide Seiten lange sehr gut funktioniert hat.





⚖️ 𝗗𝗮𝘀 𝗘𝗨-𝗣𝗙𝗢𝗙-𝗩𝗲𝗿𝗯𝗼𝘁

Seit dem 1. Juli 2026 ist damit Schluss. Das EU-weite Verbot von Payment for Order Flow untersagt es Brokern, sich für die Weiterleitung von Kundenorders an einen bestimmten Handelsplatz vergüten zu lassen. Trade Republic reagiert konsequent: Eine neue Handelstechnologie führt Orders künftig automatisch zum Bestpreis über mehr als 30 Börsen aus – Trade Republic tritt dabei selbst als Gegenpart auf. Lang & Schwarz verliert damit seine privilegierte Stellung als exklusiver Handelspartner.





📉𝗗𝗶𝗲 𝗙𝗼𝗹𝗴𝗲𝗻

Am 2. Juli folgte die Ad-hoc. Lang & Schwarz passt die Prognose für 2026 an und erwartet nun einen leichten bis allenfalls moderaten Rückgang des Handelsergebnisses gegenüber 2025. Der Trost: Das Q2 2026 war mit rund 32 Mio. € Handelsergebnis noch stark – deutlich über den 25 Mio. € im Vorjahresquartal. Und das Gesamtjahresergebnis soll über dem Niveau von 2024 liegen. Konkrete neue Zielwerte nannte der Vorstand nicht. Die Aktie verlor in wenigen Tagen rund 30%.





🔧 𝗪𝗮𝘀 𝗟𝗮𝗻𝗴 & 𝗦𝗰𝗵𝘄𝗮𝗿𝘇 𝘂𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗶𝗺𝗺𝘁

Passiv ist man nicht. Bereits seit März 2026 arbeitet Lang & Schwarz aktiv an einem neuen Handelsmodell unter Einbindung mehrerer namhafter Wertpapierdienstleistungsunternehmen – mit dem Ziel, zusätzliche Liquidität zu erschließen und die Abhängigkeit von einzelnen Orderflow-Quellen zu reduzieren. Wie schnell und wie erfolgreich das gelingt, wird der Halbjahresbericht zeigen.





𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Lang & Schwarz ist ein profitables, gut geführtes Unternehmen – aber eines, das strukturell zu stark von einem einzigen Partner abhing. Das PFOF-Verbot war seit Jahren bekannt, die Abhängigkeit von Trade Republic war sichtbar. Nun kommt die Rechnung. Ob das neue Handelsmodell den Verlust kompensieren kann, ist die entscheidende Frage. Die nächsten Quartale werden zeigen, ob Lang & Schwarz ein neues Kapitel schreiben kann – oder ob der Verlust von Trade Republic dauerhafter wirkt als die aktuelle Prognose suggeriert.

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