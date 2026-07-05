Broadcom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Broadcom Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Broadcom Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Broadcom Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Broadcom Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Broadcom Aktie beträgt 525,00€. Die Broadcom Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +45,65 %.