Aktie kaufen oder verkaufen
Broadcom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Broadcom Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Broadcom Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Broadcom Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Broadcom Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Broadcom Aktie beträgt 525,00€. Die Broadcom Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +45,65 %.
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Analysten und Kursziele für die Broadcom Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|515,00US-Dollar
|+42,88 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|515,00USD
|+42,88 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|525,00USD
|+45,65 %
|03.06.2026
|JEFFERIES
|550,00USD
|+52,59 %
|03.06.2026
|RBC
|400,00USD
|+10,97 %
|04.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|550,00USD
|+52,59 %
|04.06.2026
|JPMORGAN
|580,00USD
|+60,91 %
|04.06.2026
|UBS
|485,00USD
|+34,55 %
|04.06.2026
|JPMORGAN
|580,00USD
|+60,91 %
|16.06.2026
|JEFFERIES
|550,00USD
|+52,59 %
|29.06.2026
-2,41 %
-3,89 %
-27,48 %
+14,43 %
+33,14 %
+314,97 %
+666,26 %
+2.277,95 %
+22.177,50 %
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