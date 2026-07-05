TRATON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur TRATON Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die TRATON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TRATON Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der TRATON Aktie beträgt 35,00€. Die TRATON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,40 %.