Aktie kaufen oder verkaufen
TRATON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: TRATON GROUP
Aktuelle Analystenmeinungen zur TRATON Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die TRATON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TRATON Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TRATON Aktie beträgt 35,00€. Die TRATON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,40 %.
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Analysten und Kursziele für die TRATON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|35,00EUR
|-0,40 %
|01.06.2026
|JPMORGAN
|30,00EUR
|-14,63 %
|01.06.2026
|UBS
|38,00EUR
|+8,14 %
|15.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|+2,45 %
|25.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|+2,45 %
|25.06.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|26.06.2026
+4,09 %
+8,38 %
-3,06 %
+6,26 %
+18,71 %
+70,83 %
+23,69 %
+11,56 %
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