Aktie kaufen oder verkaufen
HENSOLDT Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Britta Pedersen - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur HENSOLDT Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die HENSOLDT Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die HENSOLDT Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die HENSOLDT Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT Aktie beträgt 94,50€. Die HENSOLDT Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,50 %.
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Analysten und Kursziele für die HENSOLDT Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|90,00Euro
|+19,52 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|101,00EUR
|+34,13 %
|-
|BARCLAYS
|97,00EUR
|+28,82 %
|01.06.2026
|JEFFERIES
|90,00EUR
|+19,52 %
|01.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.06.2026
-1,00 %
+22,53 %
-4,40 %
-8,03 %
-17,39 %
+155,00 %
+426,86 %
+353,61 %
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