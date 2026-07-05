HENSOLDT Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur HENSOLDT Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die HENSOLDT Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die HENSOLDT Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die HENSOLDT Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT Aktie beträgt 94,50€. Die HENSOLDT Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,50 %.