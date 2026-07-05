Siemens Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Aktie beträgt 303,89€. Die Siemens Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,21 %.