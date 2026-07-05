Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Aktie beträgt 303,89€. Die Siemens Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,21 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Siemens Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|260,00Euro
|-8,27 %
|-
|JPMorgan
|345,00Euro
|+21,71 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|260,00EUR
|-8,27 %
|-
|RBC
|270,00EUR
|-4,75 %
|04.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|300,00EUR
|+5,84 %
|15.06.2026
|UBS
|310,00EUR
|+9,37 %
|15.06.2026
|JPMORGAN
|335,00EUR
|+18,19 %
|18.06.2026
|JPMORGAN
|345,00EUR
|+21,71 %
|29.06.2026
|UBS
|310,00EUR
|+9,37 %
|29.06.2026
+2,31 %
+5,23 %
+3,04 %
+33,31 %
+29,52 %
+85,87 %
+112,53 %
+241,50 %
+258,39 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte