Aktie kaufen oder verkaufen
AUTO1 Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Autohero
Aktuelle Analystenmeinungen zur AUTO1 Group Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die AUTO1 Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die AUTO1 Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUTO1 Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AUTO1 Group Aktie beträgt 33,10€. Die AUTO1 Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,45 %.
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Analysten und Kursziele für die AUTO1 Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|33,00Euro
|+31,06 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|32,00EUR
|+27,08 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|32,00EUR
|+27,08 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|35,00EUR
|+39,00 %
|10.06.2026
|BERENBERG
|25,00EUR
|-0,71 %
|17.06.2026
|JEFFERIES
|31,00EUR
|+23,11 %
|17.06.2026
|JPMORGAN
|37,00EUR
|+46,94 %
|17.06.2026
|UBS
|33,00EUR
|+31,06 %
|17.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|36,00EUR
|+42,97 %
|22.06.2026
|JPMORGAN
|37,00EUR
|+46,94 %
|29.06.2026
+3,62 %
+6,30 %
+6,54 %
+58,57 %
-9,02 %
+191,90 %
-36,22 %
-34,17 %
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