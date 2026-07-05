Aktie kaufen oder verkaufen
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Björn Wylezich - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie beträgt 29,11€. Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,80 %.
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Analysten und Kursziele für die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|210,00DKK
|+11,76 %
|04.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|195,00DKK
|+3,77 %
|10.06.2026
|JPMORGAN
|216,00DKK
|+14,95 %
|18.06.2026
|JPMORGAN
|216,00DKK
|+14,95 %
|18.06.2026
|JPMORGAN
|251,00DKK
|+33,58 %
|29.06.2026
+0,40 %
+6,55 %
+5,61 %
+1,54 %
+78,54 %
+3,66 %
-24,14 %
+102,12 %
+3.098,47 %
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