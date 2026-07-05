Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie im Überblick.

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Das durchschnittliche Kursziel der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie beträgt 29,11€. Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,80 %.