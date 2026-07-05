Aktie kaufen oder verkaufen
Daimler Truck Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Bernd Weißbrod - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Daimler Truck Holding Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Daimler Truck Holding Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die Daimler Truck Holding Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Daimler Truck Holding Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck Holding Aktie beträgt 42,50€. Die Daimler Truck Holding Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,06 %.
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Analysten und Kursziele für die Daimler Truck Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|35,00Euro
|-20,16 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|35,00EUR
|-20,16 %
|01.06.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+14,05 %
|02.06.2026
|RBC
|50,00EUR
|+14,05 %
|03.06.2026
|RBC
|50,00EUR
|+14,05 %
|04.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|35,00EUR
|-20,16 %
|11.06.2026
|UBS
|46,00EUR
|+4,93 %
|15.06.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+14,05 %
|17.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|37,00EUR
|-15,60 %
|25.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|37,00EUR
|-15,60 %
|25.06.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|26.06.2026
+2,02 %
+6,81 %
+5,21 %
+2,01 %
+5,82 %
+30,68 %
+43,27 %
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