Aktie kaufen oder verkaufen
GSK Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur GSK Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die GSK Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GSK Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der GSK Aktie beträgt 140,55€. Die GSK Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +501,91 %.
Analysten und Kursziele für die GSK Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|1,80 Tsd.Euro
|+7.608,78 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|19,00GBP
|-5,01 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|19,00GBP
|-5,01 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|19,00GBP
|-5,01 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|19,00GBP
|-5,01 %
|-
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-15,01 %
|01.06.2026
|JEFFERIES
|25,00GBP
|+24,99 %
|03.06.2026
|BARCLAYS
|18,00GBP
|-10,01 %
|09.06.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-15,01 %
|09.06.2026
|UBS
|19,00GBP
|-5,01 %
|09.06.2026
|UBS
|19,00GBP
|-5,01 %
|09.06.2026
|UBS
|19,00GBP
|-5,01 %
|12.06.2026
|BARCLAYS
|19,00GBP
|-5,01 %
|28.06.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-15,01 %
|28.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|18,00GBP
|-10,01 %
|30.06.2026
0,00 %
+3,57 %
+11,94 %
-4,12 %
+44,22 %
+45,15 %
+9,94 %
-3,04 %
+471,46 %
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