GSK Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur GSK Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die GSK Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GSK Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der GSK Aktie beträgt 140,55€. Die GSK Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +501,91 %.