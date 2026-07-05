Aktie kaufen oder verkaufen
Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Marijan Murat - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Porsche AG Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Porsche AG Aktie beträgt 53,50€. Die Porsche AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,30 %.
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Analysten und Kursziele für die Porsche AG Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|50,00Euro
|+8,70 %
|-
|Goldman Sachs
|59,00Euro
|+28,26 %
|-
|UBS
|60,00Euro
|+30,43 %
|-
|UBS
|60,00EUR
|+30,43 %
|05.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|59,00EUR
|+28,26 %
|11.06.2026
|BARCLAYS
|50,00EUR
|+8,70 %
|15.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00EUR
|-2,17 %
|25.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00EUR
|-2,17 %
|25.06.2026
+1,59 %
+6,93 %
-4,16 %
+16,60 %
+5,94 %
-59,94 %
-52,08 %
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