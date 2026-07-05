Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Porsche AG Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche AG Aktie beträgt 53,50€. Die Porsche AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,30 %.