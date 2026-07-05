DN Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur DN Group Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die DN Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DN Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der DN Group Aktie beträgt 6,00€. Die DN Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,09 %.