Aktie kaufen oder verkaufen
DN Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur DN Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die DN Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DN Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DN Group Aktie beträgt 6,00€. Die DN Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,09 %.
Analysten und Kursziele für die DN Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
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|Analyst
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|Cosmin Filker
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|GBC
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|GBC
|6,00Euro
|+9,09 %
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