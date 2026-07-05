Aktie kaufen oder verkaufen
AIR France - KLM Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto
Aktuelle Analystenmeinungen zur AIR France - KLM Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIR France - KLM Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AIR France - KLM Aktie beträgt 10,67€. Die AIR France - KLM Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -20,37 %.
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Analysten und Kursziele für die AIR France - KLM Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|10,00Euro
|-25,35 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|11,00EUR
|-17,88 %
|-
|BARCLAYS
|10,00EUR
|-25,35 %
|04.06.2026
|UBS
|13,00EUR
|-2,95 %
|18.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|10,00EUR
|-25,35 %
|19.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|10,00EUR
|-25,35 %
|22.06.2026
+0,41 %
-2,04 %
+18,23 %
+48,18 %
+35,36 %
-22,02 %
-36,33 %
-54,69 %
-86,24 %
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