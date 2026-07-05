Novo Nordisk Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Novo Nordisk Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novo Nordisk Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk Aktie beträgt 120,86€. Die Novo Nordisk Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +178,33 %.