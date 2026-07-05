Aktie kaufen oder verkaufen
Novo Nordisk Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Novo Nordisk A/S
Aktuelle Analystenmeinungen zur Novo Nordisk Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novo Nordisk Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk Aktie beträgt 120,86€. Die Novo Nordisk Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +178,33 %.
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Analysten und Kursziele für die Novo Nordisk Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|285,00Euro
|+556,30 %
|-
|Deutsche Bank
|290,00Euro
|+567,82 %
|-
|JPMorgan
|250,00Euro
|+475,71 %
|-
|Berenberg Bank
|325,00Euro
|+648,42 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|290,00DKK
|-10,65 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|290,00DKK
|-10,65 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|305,00DKK
|-6,03 %
|03.06.2026
|JPMORGAN
|250,00DKK
|-22,98 %
|08.06.2026
|JPMORGAN
|250,00DKK
|-22,98 %
|08.06.2026
|BERENBERG
|325,00DKK
|+0,13 %
|16.06.2026
|JPMORGAN
|250,00DKK
|-22,98 %
|28.06.2026
|JEFFERIES
|285,00DKK
|-12,19 %
|29.06.2026
-1,37 %
+7,01 %
+20,91 %
+38,85 %
-26,31 %
-41,04 %
+22,58 %
+79,29 %
+2.492,54 %
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