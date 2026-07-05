Aktie kaufen oder verkaufen
L'Oreal Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur L'Oreal Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der L'Oreal Aktie beträgt 363,83€. Die L'Oreal Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,59 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die L'Oreal Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|340,00Euro
|-10,84 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|340,00EUR
|-10,84 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|405,00EUR
|+6,20 %
|01.06.2026
|JPMORGAN
|365,00EUR
|-4,29 %
|18.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|405,00EUR
|+6,20 %
|23.06.2026
|JEFFERIES
|328,00EUR
|-13,99 %
|23.06.2026
-1,87 %
-2,84 %
+2,71 %
+10,42 %
+5,10 %
-9,04 %
+4,13 %
+52,42 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte