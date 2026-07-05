Douglas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Douglas Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Douglas Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Douglas Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Douglas Aktie beträgt 11,70€. Die Douglas Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,12 %.