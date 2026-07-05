Aktie kaufen oder verkaufen
Douglas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: Douglas Service GmbH
Aktuelle Analystenmeinungen zur Douglas Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Douglas Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Douglas Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Douglas Aktie beträgt 11,70€. Die Douglas Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,12 %.
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Analysten und Kursziele für die Douglas Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|10,00Euro
|+19,76 %
|-
|UBS
|8,00Euro
|-4,19 %
|-
|Berenberg Bank
|14,00Euro
|+67,66 %
|-
|Berenberg Bank
|16,00Euro
|+91,62 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00EUR
|+19,76 %
|-
|BERENBERG
|16,00EUR
|+91,62 %
|02.06.2026
|JEFFERIES
|12,00EUR
|+43,71 %
|18.06.2026
|GOLDMAN SACHS
|9,00EUR
|+7,78 %
|19.06.2026
|UBS
|8,00EUR
|-4,19 %
|19.06.2026
|BERENBERG
|14,00EUR
|+67,66 %
|22.06.2026
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