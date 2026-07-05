Aktie kaufen oder verkaufen
AUMOVIO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: AUMOVIO SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur AUMOVIO Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUMOVIO Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AUMOVIO Aktie beträgt 52,00€. Die AUMOVIO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,98 %.
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Analysten und Kursziele für die AUMOVIO Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|55,00EUR
|+38,54 %
|-
|JPMORGAN
|62,00EUR
|+56,17 %
|01.06.2026
|JPMORGAN
|62,00EUR
|+56,17 %
|24.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00EUR
|-4,28 %
|25.06.2026
|JEFFERIES
|43,00EUR
|+8,31 %
|26.06.2026
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