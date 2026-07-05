Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Unilever Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Unilever Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Unilever Aktie beträgt 1,02 Tsd.€. Die Unilever Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.791,07 %.