Aktie kaufen oder verkaufen
Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Unilever Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Unilever Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Unilever Aktie beträgt 1,02 Tsd.€. Die Unilever Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.791,07 %.
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Analysten und Kursziele für die Unilever Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|5,80 Tsd.Euro
|+10.628,82 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|58,00GBP
|+25,25 %
|01.06.2026
|JPMORGAN
|57,00GBP
|+23,09 %
|02.06.2026
|JPMORGAN
|57,00GBP
|+23,09 %
|09.06.2026
|BARCLAYS
|56,00GBP
|+20,93 %
|10.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|58,00GBP
|+25,25 %
|23.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.06.2026
-0,70 %
+3,34 %
+14,88 %
+13,04 %
+5,14 %
+14,58 %
+9,32 %
+26,19 %
+428,65 %
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