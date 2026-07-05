Rheinmetall gewinnt Feldspitäler-Auftrag – F126-Aus kostet bis zu 300 Mio
Rheinmetall hat einen Folgeauftrag im Bereich mobiler Sanitätslösungen an Land gezogen und steht zugleich vor konjunkturellen und strategischen Herausforderungen: Die Tochter Rheinmetall Mobile Systeme GmbH lieferte im Juni an Marokko den Zuschlag über sieben hochmobile Feldhospitäler. Ein System geht an das Verteidigungsministerium, sechs an das Innenministerium; das Auftragsvolumen liegt nach Konzernangaben im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Auslieferungen sind für 2027 und 2028 vorgesehen und erfolgen über einen lokalen Medizingeräte-Distributor. Technologisch basieren die Systeme auf erprobten Modulen, die bereits bei den ukrainischen Streitkräften im Einsatz sind, und zeichnen sich durch extreme Mobilität sowie flexible Erweiterbarkeit mit militärischen Zelten aus. Geschäftsführer Armin Krenn betont den doppelten Nutzen: Leben retten in Konflikten und Sicherstellung der Akutversorgung bei Ausfällen zivilen Gesundheitsinfrastruktur.
Parallel läuft bei Rheinmetall jedoch eine kritische Prüfung der Auswirkungen der Absage des F126-Fregattenprogramms. In einer Ad-hoc-Mitteilung kündigt das Unternehmen an, die Folgen für Umsatz und Prognose zu evaluieren; ohne kurzfristige Kompensationsmaßnahmen könnten sich Umsatzrückgänge für 2026 auf bis zu 300 Millionen Euro belaufen. Das Unternehmen erwartet trotz starker Auftragsdynamik in anderen Bereichen ein niedrigeres Volumen im Rahmen seines „Rheinmetall Nomination“-Ziels und will spätestens mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 6. August detaillierter berichten.
Analystische Reaktionen fallen differenziert aus: Barclays senkte das Kursziel für Rheinmetall von 2.035 auf 2.000 Euro, beließ die Bewertung aber auf „Overweight“ und zeigt sich vorsichtig optimistisch für das zweite Quartal – prognostiziertes Umsatzwachstum hier: knapp 59 Prozent auf rund 3,1 Milliarden Euro. Positive Impulse erwartet die Bank vor allem aus steigendem Munitionsabsatz, möglichen Vertragsabschlüssen (Boxer) und einer überzeugenden Ergebnispräsentation. JPMorgan reduzierte hingegen das Kursziel von 1.500 auf 1.350 Euro und hielt an der Einstufung „Neutral“ fest. Gründe sind gesenktere Gewinnerwartungen bis 2030, schneller als erwartete technologische Veränderungen in der Verteidigungsbranche sowie verlängerte Regierungsbeschaffungszyklen; zudem mahnt die Bank zu Vorsicht bei Ausführungsrisiken und Margendruck.
Fazit: Rheinmetall profitiert von diversifizierten Produktlinien und internationaler Nachfrage – etwa für mobile Feldhospitäler –, sieht sich aber gleichzeitig mit programmatischen Rückschlägen und Bewertungsanpassungen seitens großer Banken konfrontiert. Die kurzfristige Entwicklung wird wesentlich davon abhängen, wie schnell entgangene Umsätze kompensiert und offene Großprojekte neu akquiriert werden können.
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 1.095EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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