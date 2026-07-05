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    Infineon startet 5 Mrd. Smart‑Power‑Fab – Aktie rast nach oben

    Infineon startet 5 Mrd. Smart‑Power‑Fab – Aktie rast nach oben
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon hat in Dresden die bislang größte Einzelinvestition seiner Geschichte eröffnet: die Smart‑Power‑Fab. Mit rund fünf Milliarden Euro verdoppelt der Konzern die Produktionskapazitäten am Standort und schafft etwa 1.000 direkte Arbeitsplätze. Entscheidend ist nicht nur die Größe, sondern die Geschwindigkeit: Die neue Fabrik soll sich binnen zweieinhalb bis drei Jahren voll auslasten lassen, deutlich schneller als der bisherige Fünfjahresrhythmus. Treiber sind ein effizienteres Anlagendesign, vorab gesicherte Lieferplätze für Maschinen bis 2028 sowie umfangreiche Digitalisierungsmaßnahmen einschließlich digitaler Zwillinge und KI‑gestützter Prozessfreigaben. Die Verbindung mit dem Werk in Villach als „One Virtual Fab“ reduziert Qualifizierungszeiten.

    Das Signal an Märkte und Politik ist groß. Analysten von Berenberg und Bank of America hoben nach Werksbesuchen ihre Kursziele deutlich an und bestätigten Kaufempfehlungen; Berenberg nennt 100 Euro, Bank of America 108 Euro. Die Aktie hat sich in diesem Jahr bereits mehr als verdoppelt und notierte zuletzt um rund 77 Euro. Infineon selbst rechnet vor, ohne neue Reinräume zusätzliche Umsätze von etwa 30 Milliarden Euro stemmen zu können. Der Löwenanteil von rund 14 Milliarden Euro wird dem neuen Dresdner Werk, dem Ausbau in Villach und der Erweiterung in Kulim zugerechnet; eine zusätzliche Ausbaustufe in Kulim könnte weitere fünf Milliarden bringen. Bank of America sieht unter Einbeziehung externer Fertigungspartner sogar Potenzial bis 35 Milliarden Euro.

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    Der Optimismus fußt vor allem auf dem Rechenzentrumsgeschäft: Bank of America erwartet bis 2030 rund 7,5 Milliarden Euro Umsatz mit Chips für Künstliche Intelligenz und Rechenzentren, was einem Anteil von etwa einem Viertel am Konzernumsatz entsprechen würde. Produktstrategisch setzt Dresden auf klassische Silizium‑Leistungshalbleiter und Analogtechnik, während Wide‑Bandgap‑Technologien wie Siliziumkarbid und Galliumnitrid vorrangig in Villach und Kulim verbleiben. Einfachere Fertigungsschritte verlagert Infineon zunehmend ins Ausland; zudem soll noch in diesem Jahr ein neues Backend‑Werk in Thailand starten.

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    Politiker begrüßen die Investition als wichtigen Impuls für Standort und Versorgungssicherheit in Europa. Nachhaltigkeitsaspekte werden betont: Verzicht auf Erdgas, hohe Wasser‑Rückführung und Energierückgewinnung. Trotz positiver Impulse bleiben Risiken: Ein schneller Hochlauf setzt stabile Nachfrage voraus, Lieferkettenprobleme und die operative Umsetzung großer Investitionen bergen Unsicherheiten. Entscheidend wird sein, ob Infineon die prognostizierten Kapazitäts‑ und Umsatzpotenziale tatsächlich realisieren kann.

    Analystenerwartungen spiegeln hohe Erwartungen an Strukturwandel in der Automobil‑ und Energiebranche wider. Sollte die Nachfrage nach KI‑Rechenzentren und elektrifizierten Fahrzeugen anhaltend sein, profitiert Infineon überproportional. Anleger sollten jedoch berücksichtigen, dass hohe Vorlaufkosten, mögliche Zyklizität der Chipmärkte sowie geopolitische Risiken die Renditen dämpfen können. Kurzfristig bleibt die Aktie volatil. Langfristig aber könnte die Smart Power Fab Europas Halbleiterwertschöpfung stärken. Umsetzung bleibt zentral.



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    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 77,44EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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