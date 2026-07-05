Infineon startet 5 Mrd. Smart‑Power‑Fab – Aktie rast nach oben

Infineon hat in Dresden die bislang größte Einzelinvestition seiner Geschichte eröffnet: die Smart‑Power‑Fab. Mit rund fünf Milliarden Euro verdoppelt der Konzern die Produktionskapazitäten am Standort und schafft etwa 1.000 direkte Arbeitsplätze. Entscheidend ist nicht nur die Größe, sondern die Geschwindigkeit: Die neue Fabrik soll sich binnen zweieinhalb bis drei Jahren voll auslasten lassen, deutlich schneller als der bisherige Fünfjahresrhythmus. Treiber sind ein effizienteres Anlagendesign, vorab gesicherte Lieferplätze für Maschinen bis 2028 sowie umfangreiche Digitalisierungsmaßnahmen einschließlich digitaler Zwillinge und KI‑gestützter Prozessfreigaben. Die Verbindung mit dem Werk in Villach als „One Virtual Fab“ reduziert Qualifizierungszeiten. Das Signal an Märkte und Politik ist groß. Analysten von Berenberg und Bank of America hoben nach Werksbesuchen ihre Kursziele deutlich an und bestätigten Kaufempfehlungen; Berenberg nennt 100 Euro, Bank of America 108 Euro. Die Aktie hat sich in diesem Jahr bereits mehr als verdoppelt und notierte zuletzt um rund 77 Euro. Infineon selbst rechnet vor, ohne neue Reinräume zusätzliche Umsätze von etwa 30 Milliarden Euro stemmen zu können. Der Löwenanteil von rund 14 Milliarden Euro wird dem neuen Dresdner Werk, dem Ausbau in Villach und der Erweiterung in Kulim zugerechnet; eine zusätzliche Ausbaustufe in Kulim könnte weitere fünf Milliarden bringen. Bank of America sieht unter Einbeziehung externer Fertigungspartner sogar Potenzial bis 35 Milliarden Euro.

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