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    Trade Republics Richtungswechsel schockt Lang & Schwarz – Aktie stürzt ab

    Trade Republics Richtungswechsel schockt Lang & Schwarz – Aktie stürzt ab
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    Der Strategiewechsel des Neobrokers Trade Republic, der Kundenorders künftig automatisch zum jeweils besten verfügbaren Handelsplatz leiten will, hat diese Woche einen heftigen Kursrückgang bei Lang & Schwarz (L&S) ausgelöst und zu einer der aktivsten Diskussionen im wallstreetONLINE‑Forum geführt. L&S reagierte mit einer Anpassung der Jahresprognose und rechnet nun mit einem leichten bis allenfalls moderaten Rückgang des Ergebnisses aus der Handelstätigkeit im Jahr 2026; das Handelsergebnis des zweiten Quartals 2026 lag bei rund 32 Millionen Euro nach 25 Millionen im Vorjahr. Marktteilnehmer und Privatanleger im Forum debattieren kontrovers, wie stark der Wegfall des bislang bedeutenden Orderflows von Trade Republic das Geschäftsmodell von L&S trifft.

    Die Debatte spiegelt zwei Lager wider: Einerseits die Angst vor einem nachhaltigen Volumen- und Ertragsrückgang, insbesondere weil L&S Kostenstrukturen und Spreads bislang an hohem Orderflow orientiert hat. Einige Nutzer schätzen für 2027 ein EPS von 1,50–2,00 Euro und leiten daraus deutlich niedrigere Kursziele ab. Andererseits argumentieren Stimmen, die die Marktreaktion für überzogen halten: L&S könne weiterhin am Wettbewerb um Orders teilnehmen, profitiere vom Wegfall interner „Wegezölle“ bei einigen Partnerbanken und habe mit der Ankündigung, ein zusätzliches Handelsmodell zusammen mit mehreren Wertpapierdienstleistern zu entwickeln, eine Replikationsmöglichkeit genannt.

    Technische und regulatorische Fragen dominieren die Diskussion: Welche Börsenplätze werden tatsächlich berücksichtigt (LS‑X, Tradegate, gettex, XETRA)? Führt Trade Republic zur Internaliserung des Orderflows, sodass Referenzbörsen Transaktionen gar nicht sehen? Welche Auswirkungen haben Depot‑ und Lagerortthemen auf Ausführung und Abwicklung? Zudem mehren sich Vorwürfe gegen das L&S‑Management: mangelhafte Kommunikation, verspätete Ad‑hoc‑Meldungen und Forderungen nach Sonderprüfungen. Forumsteilnehmer fordern mehr Transparenz, etwa monatliche KPIs, und spekulieren über Dividendenkürzungen, Auflösung von Bankenfonds oder Personalmaßnahmen.

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    Einige sehen in der Neuordnung aber auch Chancen: Etablierte Börsen könnten wieder mehr Volumen anziehen, und L&S wäre als Technologie‑Provider weiter interessant für Käufer. Kurzfristig bleibt die Aktie jedoch anfällig: Die Marktteilnehmer erwarten belastbare Zahlen zur zu erwartenden Umsatzminderung und konkrete strategische Maßnahmen. Im Forum mit mehreren hundert Beiträgen dominierten emotionale Vorwürfe gegen das Management, Forderungen nach mehr Transparenz (monatliche KPIs) und Spekulationen über eine mögliche Auflösung des Bankenfonds, Dividendenkürzungen oder Personalmaßnahmen. Manche Mitglieder sehen sogar Übernahmespekulationen für L&S, sollten etablierte Börsen oder Technikanbieter Interesse am Handelsplatz zeigen. Analysten und Privatanleger fordern belastbare Zahlen zur erwarteten Umsatzminderung und schnelle Strategiedetails, sonst bleibe die Aktie anfällig für weitere Kurskapriolen. Die nächsten Quartalszahlen und die Hauptversammlung Ende August werden als entscheidend für Anleger und Beobachter angesehen.



    Lang & Schwarz

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    Lang & Schwarz direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Lang & Schwarz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,00 % und einem Kurs von 19,35EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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