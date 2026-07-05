PMI-Korrektur dämpft Panik: Dienste kranken, aber Hoffnung keimt

Hinter den Zahlen steht eine anhaltend schwache Nachfrage: Das Neugeschäft ging den vierten Monat in Folge zurück, sowohl inländisch als auch aus dem Ausland. Unternehmen beklagen schwieriges Konsumklima, restriktivere Finanzbedingungen und ein schwaches Marktvertrauen. Der Abbau der Auftragsbestände beschleunigte sich auf das stärkste Tempo seit August des Vorjahres, ein Hinweis auf geringe Kapazitätsauslastung und eine zurückhaltende Einstellungspolitik. Die Beschäftigung sank im Juni zwar bereits den sechsten Monat in Folge, der Rückgang war jedoch moderat — ein Zeichen, dass Unternehmen eher Stunden drosseln oder Überstunden abbauen, statt massiv Personal abzubauen.

Deutschland steckt weiter in einer moderaten Dienstleistungsschwäche, doch die jüngsten Revisionen der Konjunkturdaten mildern das Schreckensbild: Der final berechnete HCOB Germany Services PMI von S&P Global stieg im Juni auf 48,6 nach 48,1 im Mai und deutlich über dem vorläufigen Wert von 46,8. Damit signalisiert der Index zwar weiterhin Kontraktion, aber in abgeschwächter Form. Der Composite-PMI, der Dienstleistung und Industrie zusammenfasst, wurde von anfänglichen 48,0 auf 49,5 nach oben korrigiert — knapp unter der Wachstumsschwelle von 50 und der höchste Stand seit Beginn des Abschwungs im April.

Ermutigend ist der deutliche Rückgang des Inputpreisdrucks; die Inflation bei Vorleistungen erreichte den niedrigsten Stand seit November, unter anderem bedingt durch günstigere Energiepreise. Das verringert zwar kurzfristig den Preisdruck, doch S&P-Analysten mahnen zur Vorsicht: Geopolitische Unsicherheiten, etwa der anhaltende Konflikt im Nahen Osten, könnten die Perspektive jederzeit eintrüben.

Parallel dazu zeigt sich der US-Arbeitsmarkt in der Jahresmitte stabiler, wenn auch nicht dynamisch: Im Juni wurden mit 57.000 neu geschaffenen Stellen die Erwartungen deutlich verfehlt, der Monatsdurchschnitt 2026 liegt jedoch bei rund 92.000 Stellen — ein markanter Fortschritt gegenüber dem Jahr 2025. Die Arbeitslosenquote sank von 4,3 auf 4,2 Prozent, doch dieser Rückgang spiegelt primär einen starken Rückgang der Erwerbsbevölkerung wider. Demografische Effekte wie das Renteneintrittsalter der Babyboomer sowie geringere Nettozuwanderung dämpfen das Arbeitskräfteangebot und erschweren die Interpretation der Daten.

Währungsmärkte reagierten zurückhaltend: Der Euro legte leicht zu und wurde von der EZB als Referenzkurs auf 1,1448 US-Dollar festgesetzt. Insgesamt zeichnen die Befunde ein Bild gedämpfter, aber nicht panischer Konjunktur: Deutschland kämpft mit anhaltender Service-Schwäche und schwachen Auftragseingängen, während die USA eine Phase stabilerer, wenn auch verhaltener Beschäftigungszuwächse durchlaufen. Für Politik und Märkte bedeutet das: Geduld ist gefragt — expansivere Impulse wären nötig, um nachhaltiges Wachstum zu sichern, doch geopolitische Risiken und strukturelle Arbeitsmarktfaktoren begrenzen die Spielräume.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,144USD auf Forex (05. Juli 2026, 04:36 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar