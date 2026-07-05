Renk übernimmt David Brown Defence und steigt ins U-Boot-Geschäft ein
Der Augsburger Getriebe- und Rüstungszulieferer Renk Group baut sein Marinegeschäft aus: Das Unternehmen hat den britischen Spezialisten David Brown Defence übernommen. Renk bestätigte die Transaktion offiziell; Finanzdetails wurden zunächst nicht kommuniziert, externe Quellen (Bloomberg) zufolge liegt der Kaufpreis jedoch im Bereich von 200 bis 250 Millionen US-Dollar. Über den zeitlichen Ablauf der Transaktion informierte Renk in einer Pflichtmitteilung: Der Vertrag wurde von der hundertprozentigen Tochter RENK GmbH geschlossen, der Abschluss steht unter dem Vorbehalt üblicher behördlicher Genehmigungen und wird für das vierte Quartal 2026 erwartet.
David Brown Defence gehört zur Gruppe David Brown Santasalo und hat seinen Sitz in Huddersfield (West Yorkshire). Das Unternehmen verfügt über eine mehr als 120-jährige Werkshistorie und ist auf hochpräzise Getriebesysteme für U-Boote und Landfahrzeuge spezialisiert. Verkäufer ist die Private-Equity-Gesellschaft Stellex Capital Management, die David Brown Santasalo 2023 übernommen hatte. Für Renk ist der Zukauf in erster Linie ein Technologiekauf: Die Briten bringen Expertise in Antriebssystemen für Marineanwendungen mit, insbesondere für U-Boot-Programme, und verfügen über einen langfristigen Auftragsbestand für zentrale Marineprojekte in Großbritannien, Kanada und Australien – zudem bestehen Chancen im Aftermarket.
Die Akquisition markiert eine strategische Diversifikation für Renk, das bislang vor allem als Zulieferer für Panzerplattformen bekannt ist. Renk liefert Getriebe für den deutschen Leopard-2- Kampfpanzer sowie für den französischen Leclerc und produziert darüber hinaus Pumpen, Kompressoren und Getriebe für die Öl- und Gasindustrie. Mit der Integration von David Brown Defence dürfte Renk seine Stellung im Verteidigungssektor stärken, technologische Synergien heben und neue Kunden in maritimen Programmen erschließen.
An den Kapitalmärkten reagierte die Renk-Aktie mit einem Kursrückgang von rund 2,5 Prozent; zuvor hatte die Notiz nach einem 52-Wochen-Tief bereits eine kurzfristige Erholung gezeigt. Marktbeobachter dürften künftig besonders auf die Finanzierungsstruktur der Übernahme, die erwarteten Synergien sowie mögliche kartell- und rüstungsspezifische Genehmigungsverfahren achten. Renk selbst betont die strategische Bedeutung des Zukaufs für das Marineportfolio und erwartet, durch die Transaktion sowohl operative als auch technologische Effekte zu realisieren. Insgesamt ist der Schritt als Ausbau der Produkt- und Marktposition im globalen Marine- und Verteidigungssektor zu bewerten.
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 46,91EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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