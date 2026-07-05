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    Deutsche Bank im Aufwind: Analystenlob und Tariffrieden beflügeln Aktie

    Deutsche Bank im Aufwind: Analystenlob und Tariffrieden beflügeln Aktie
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    Deutsche Bank rückt in den Fokus: Analystenlob, Tariffrieden und unterschiedliche DAX-Schicksale prägen das Bild

    Die jüngsten Meldungen zeichnen für die Deutsche Bank ein zweigeteiltes, überwiegend positives Bild: Analystenstimmen heben die Perspektive, operative Einigungen schalten Streikrisiken aus, und die Aktie profitiert von einem günstigen Umfeld für Finanzwerte – zugleich bleibt der Konzern eingebettet in ein Umfeld, in dem andere DAX-Schwergewichte mit strukturellen Problemen kämpfen.

    Die US-Investmentbank JPMorgan hat in einer am 2./3. Juli 2026 veröffentlichten Studie das Kursziel für die Deutsche Bank leicht von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung „Overweight“ bestätigt. Entscheidender als die marginale Erhöhung ist JPMorgans Einschätzung zur Dynamik des Privatkundengeschäfts: Gespräche mit Claudio de Sanctis, Leiter dieses Geschäftsbereichs, hätten das Vertrauen in ein anhaltendes Kunden- und Ertragswachstum gestärkt. Für Investoren signalisiert das: Neben Kapitalmarkt- und Zinsvorteilen könnte das Retail-Engagement als stabilisierender Ertragspfeiler fungieren.

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    Parallel wurde bei der Postbank, einer Tochter der Deutschen Bank, ein Tarifkonflikt in letzter Minute entschärft. Nach vier Verhandlungsrunden einigten sich Gewerkschaften und Arbeitgeber auf einen 28‑monatigen Vertrag. Die rund 9.000 Beschäftigten erhalten sofort eine pauschale Lohnerhöhung von 175 Euro (durchschnittlich rund +4,5 %), ab Juli 2027 folgt eine weitere Erhöhung um 2,9 %. Auszubildende profitieren von einer Erhöhung um insgesamt 150 Euro; die Übernahmevereinbarung wurde bis 2028 verlängert. Verdi hat daher eine laufende Urabstimmung über Streikmaßnahmen ausgesetzt; die Belegschaft stimmt bis zum 24. Juli über das Ergebnis ab. Die Deutsche Bank bezeichnete die Einigung als „Abschluss mit Augenmaß“ und betont, dass der Abschluss keine Auswirkungen auf den Finanzausblick habe.

    Diese Nachrichten treffen auf ein gespaltenes Bild im deutschen Leitindex: Während Finanzwerte wie die Deutsche Bank von höheren Zinsen, stärkeren Kapitalmärkten und erfolgreicher Restrukturierung profitieren, kämpfen Industrie- und Autohersteller wie BMW und Volkswagen mit China-Risiken, Zöllen, Energiekosten und teuren Modellwechseln. Zudem sticht die Vermögensverwaltung DWS durch überdurchschnittliche Performance hervor – Anleger hoffen, dass deren Stärke bald auch den Mutterkonzern beflügelt.

    Fazit: Kurzfristig überwiegen für die Deutsche Bank derzeit positive Signale – Analystenvertrauen, berechenbare Lohnkosten und ein Streikstopp mindern Risiken. Entscheidend bleibt, ob das Retail-Geschäft die versprochene Dynamik langfristig liefert und ob makroökonomische Belastungen oder regulatorische Risiken den Erholungspfad ausbremsen.



    Deutsche Bank

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    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 31,73EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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