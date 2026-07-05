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    Lufthansa: UBS-Aufwertung und neue Flüge nach Israel – Mut oder Risiko?

    Lufthansa: UBS-Aufwertung und neue Flüge nach Israel – Mut oder Risiko?
    Foto: Boris Roessler - dpa

    Die Lufthansa-Gruppe steht an einem Punkt, an dem sich fundamentale Erholungszeichen mit anhaltenden Branchenrisiken kreuzen. Die Großbank UBS hat jüngst ihr Kursziel für die Aktie von 9,60 auf 11,00 Euro angehoben und die Empfehlung auf „Buy“ belassen. Analyst Jarrod Castle konstatiert zwar, dass die Airline offenbar ein schwieriges Quartal hinter sich hat und das operative Ergebnis (Ebit) im Jahresvergleich deutlich gesunken sein dürfte; zugleich hob er seine Ergebnisprognosen (EPS) an – getragen von gesenkten Annahmen für Kerosinpreise und Steuerbelastungen. Die nächste Bilanzvorlage am 4. August rückt damit in den Fokus der Investoren. Das Management selbst signalisiert für 2026 ein Ebit, das deutlich über dem Vorjahresniveau liegen soll – ein Wachstumsversprechen, das Marktteilnehmer auf den Prüfstand stellen werden.

    Parallel zur Analystenaufwertung mehren sich operative Signale, die sowohl Wachstumschancen als auch volatile Risiken illustrieren. Mit der Entspannung der Lage im Nahen Osten wird das Angebot nach Tel Aviv sukzessive ausgeweitet: Lufthansa bedient die Strecke seit kurzem wieder zweimal täglich ab Frankfurt, Austrian Airlines hat die Verbindung aus Wien deutlich ausgebaut, Eurowings plant ab Mitte Juli Flüge ab Düsseldorf und Hamburg, Swiss und Brussels Airlines kündigen zusätzliche Verbindungen im August an. Auch Condor will reguläre Linienflüge nach Tel Aviv aufnehmen. Solche Kapazitätsausweitungen dürften kurzfristig Reisende anziehen und Auslastung sowie Umsatz stützen. Gleichwohl bleiben einige Routen in Krisenregionen – etwa nach Dubai – bis mindestens 24. Oktober ausgesetzt, was die Ertragsentwicklung punktuell dämpfen kann.

    Gleichzeitig zeigen jüngste Vorkommnisse strukturelle Schwächen in der Betriebssicherheit und im Krisenmanagement: Ein Vorfall am Münchner Flughafen, bei dem rund 600 Passagiere unfreiwillig über Nacht in Flugzeugen verblieben, wurde nach Prüfung strafrechtlich eingestellt. Lufthansa und der Flughafen boten Entschädigungen an und entschuldigten sich; interne Abläufe sollen nun verschärft und die Zusammenarbeit intensiviert werden. Solche Episoden sind zwar juristisch abgehandelt, bleiben aber reputations- und kostenrelevant – sie unterstreichen die Bedeutung robuster Notfallprozesse in einem wetter- und geopolitisch anfälligen Geschäft.

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    Fazit: Die UBS-Aufwertung spiegelt spürbare Entlastung bei Treibstoff- und Steuerkosten sowie Erwartung eines starken 2026 wider. Wachstumspotenziale durch wieder aufflammenden Reiseverkehr insbesondere nach Israel sind real, doch operative Rückschläge und geopolitische Unsicherheiten bleiben handfeste Risiken für die Gewinn- und Kursentwicklung.



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    ISIN:DE0008232125WKN:823212
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    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 9,956EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.





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