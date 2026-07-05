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    Bayer im Aufwind: Deutsche Bank hebt Kursziel – Glyphosat‑Sorge sinkt

    Bayer im Aufwind: Deutsche Bank hebt Kursziel – Glyphosat‑Sorge sinkt
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Deutsche Bank Research hat Bayer mit einer deutlichen Kurszielanhebung von 45 auf 60 Euro und einer Hochstufung von „Hold“ auf „Buy“ ins Visier genommen. Analystin Virginie Boucher-Ferte begründet die Neubewertung vor allem mit einer spürbar entspannten Rechtslage in den USA rund um Glyphosat – zuletzt gestützt durch eine für Bayer günstige Entscheidung des US‑Obersten Gerichtshofs. Damit rücke wieder das operative Geschäft und dessen Wertschöpfungspotenzial in den Fokus.

    Parallel bündelt Bayer das gesamte US‑Glyphosatgeschäft in einer eigenständigen Einheit namens Ruveon mit Sitz in St. Louis. Ruveon übernimmt Produktion, Logistik, Preisgestaltung und Vertriebsteams und bleibt Teil des Konzerns. Ziel ist, das Geschäft agiler an die spezielle Wettbewerbsdynamik des US‑Marktes anzupassen und dadurch marginenrelevante Entscheidungen schneller treffen zu können. Beobachter deuten die Maßnahme auch als juristische und finanzielle Schadensbegrenzungsstrategie; eine spätere Abspaltung, ein Verkauf oder ein Joint Venture gelten als mögliche Optionen.

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    Der Hintergrund: Bayer hatte im Februar einen Sammelvergleich über 7,25 Milliarden US‑Dollar (rund 6,4 Mrd. Euro) zur Beilegung der Roundup‑Klagen vereinbart; die Vereinbarung wurde vorläufig genehmigt. Die endgültige gerichtliche Zustimmung steht noch aus (in Berichten werden Termine Mitte Juli bzw. 19. August genannt). Zusätzlich entschied der Supreme Court, dass Monsanto wegen fehlender Warnhinweise nicht nach bundesstaatlichem Recht haftbar gemacht werden könne, da die EPA bundesweit einheitliche Kennzeichnungsstandards vorgibt. Fachkreise schätzen, dass damit die Grundlage für einen Großteil der laufenden Klagen entfallen könnte, wenngleich einige Kläger ihre Rechtsstrategie ändern könnten.

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    Die Märkte reagierten positiv: Die Bayer‑Aktie zog vorbörslich an und verpasste auf Tradegate mit 49,89 Euro nur knapp die Marke von 50 Euro – ein symbolischer Ausbruch nach der Talfahrt der vergangenen Monate. Deutsche Bank sieht die Rückstellungen des Konzerns als ausreichend, um die Rechtsstreitigkeiten zu beenden, und erwartet, dass sich der Fokus wieder auf Wachstum in Agrar‑ und Pharmageschäft verlagert.

    Risiken bleiben: Unklarheiten über die Annahmequote des Vergleichs, mögliche alternative Klageansätze und die noch offene gerichtliche Bestätigung. Für Anleger bedeutet das: Die juristische Wolke über Bayer löst sich, doch Volatilität und Restrukturierungsrisiken bestehen weiter. Strategisch stärkt Ruveon Bayers Handlungsfähigkeit in den USA — ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Normalisierung des Unternehmensratings.



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