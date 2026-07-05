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    Tesla übertrifft Prognosen – Auslieferungen steigen, FSD bleibt Risiko

    Tesla übertrifft Prognosen – Auslieferungen steigen, FSD bleibt Risiko
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla hat im zweiten Quartal deutlich stärker geliefert als von Analysten erwartet: Die Auslieferungen stiegen im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 480.126 Fahrzeuge, wie das Unternehmen in Austin (Texas) mitteilte. Erwartet worden waren im Schnitt knapp 400.000 Auslieferungen. Die Produktion lag mit 451.758 Fahrzeugen ebenfalls über dem Vorjahreswert, blieb aber hinter den Auslieferungen zurück, was auf einen Abbau von Beständen oder höhere Lieferkapazitäten im Quartalsverlauf hindeuten könnte. An den Finanzmärkten reagierte die Nachricht positiv: Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel leicht zu.

    Analystenstimmen untermauern die optimistische Sicht: Die kanadische Bank RBC bestätigte die Einstufung „Outperform“ und beließ das Kursziel bei 475 US-Dollar. In einer Studie hob RBC hervor, dass das Wachstum bei Fahrzeugauslieferungen in Kombination mit dem Energiespeichergeschäft Tesla gut positioniere, um von einem strukturellen Anstieg der Stromnachfrage zu profitieren — unter anderem getrieben durch KI-Anwendungen und Elektrifizierung. Für Investoren sind damit nicht nur Absatz und Produktion, sondern auch das Margen- und Wachstumsprofil im Energiesegment relevant.

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    Gleichzeitig mehren sich technologische und reputationsbezogene Risiken: In öffentlichen Foren und Social-Media-Beiträgen werden wiederholt Systemfehler des teilautonomen Fahrens (FSD) thematisiert — von Missinterpretationen roter Ampeln bis zu kritischen Spurführungsfehlern bei neueren Softwareversionen und unterschiedlicher Hardwaregenerationen (HW3 vs. HW4). Solche Vorfälle ziehen regulatorische Aufmerksamkeit und Debatten um Sicherheitsstandards nach sich und können kurzfristig das Vertrauen der Kunden sowie die rechtliche Lage belasten.

    Auf der Wettbewerbsseite gibt es Bewegung: Berichte, dass VW seine Allianz mit Bosch im Bereich autonomes Fahren beenden will, werfen Fragen zur strategischen Ausrichtung europäischer Hersteller auf und könnten Kooperationen, Zukäufe oder alternative Partnerschaften nach sich ziehen. Zugleich nutzen Wettbewerber wie Li Auto offenbar die Markenbekanntheit von Tesla in der Kommunikation, was den Konkurrenzdruck in wachsendem Maße verschärft.

    Fazit für Anleger: Starke Auslieferungszahlen und das Energiesegment stützen die positive Einschätzung, doch bleiben operative Risiken (Produktions-/Lieferkettenbalance), technologische Herausforderungen beim autonomen Fahren und zunehmende regulatorische Prüfungen wichtige Einflussfaktoren. Beobachten sollten Investoren vor allem Margenentwicklung, Ausblick für Energiespeicher sowie Aussagen zu FSD-Sicherheit und Partnerschaften der Branche.



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    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,49 % und einem Kurs von 393,5EUR auf Nasdaq (03. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.




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