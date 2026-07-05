Tesla übertrifft Prognosen – Auslieferungen steigen, FSD bleibt Risiko

Tesla hat im zweiten Quartal deutlich stärker geliefert als von Analysten erwartet: Die Auslieferungen stiegen im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 480.126 Fahrzeuge, wie das Unternehmen in Austin (Texas) mitteilte. Erwartet worden waren im Schnitt knapp 400.000 Auslieferungen. Die Produktion lag mit 451.758 Fahrzeugen ebenfalls über dem Vorjahreswert, blieb aber hinter den Auslieferungen zurück, was auf einen Abbau von Beständen oder höhere Lieferkapazitäten im Quartalsverlauf hindeuten könnte. An den Finanzmärkten reagierte die Nachricht positiv: Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel leicht zu. Analystenstimmen untermauern die optimistische Sicht: Die kanadische Bank RBC bestätigte die Einstufung „Outperform“ und beließ das Kursziel bei 475 US-Dollar. In einer Studie hob RBC hervor, dass das Wachstum bei Fahrzeugauslieferungen in Kombination mit dem Energiespeichergeschäft Tesla gut positioniere, um von einem strukturellen Anstieg der Stromnachfrage zu profitieren — unter anderem getrieben durch KI-Anwendungen und Elektrifizierung. Für Investoren sind damit nicht nur Absatz und Produktion, sondern auch das Margen- und Wachstumsprofil im Energiesegment relevant.

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