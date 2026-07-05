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    Aurubis eröffnet Multimetall-Recycling für mehr Rohstoff-Resilienz

    Aurubis eröffnet Multimetall-Recycling für mehr Rohstoff-Resilienz
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Der Hamburger Kupferproduzent Aurubis hat mit der Inbetriebnahme der neuen Recyclinganlage Complex Recycling Hamburg (CRH) einen wichtigen Schritt zur Stärkung europäischer Rohstoffresilienz gemacht. Für das Projekt investierte das Unternehmen 190 Millionen Euro; die Anlage kann nach Unternehmensangaben erstmals weltweit in einem Verfahren Materialien mit Kupfer-, Blei- und Schwefelanteilen gleichzeitig verarbeiten. Damit erweitert Aurubis seine multimetallischen Verarbeitungsmöglichkeiten und erhöht die Unabhängigkeit von primären Rohstofflieferungen.

    Die CRH-Anlage soll mehr als 30.000 Tonnen zusätzliches Recyclingmaterial pro Jahr aufnehmen und Zwischenprodukte aus dem eigenen Hüttenverbund effizienter verarbeiten. Im Kern steht ein neu entwickelter Konverter, der bei hohen Temperaturen die Elemente trennt; das Aggregat verarbeitet Chargen von rund 45 Tonnen. Laut Aurubis führt diese Prozessinnovation dazu, dass Kupfer, Blei, Edelmetalle und Schwefelsäure zurückgewonnen werden, wodurch mehr Wert innerhalb des Konzerns verbleibt und vorhandene Hüttenanlagen besser ausgelastet werden.

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    Ökonomisch ist die Investition Teil der Strategie "Aurubis Performance 2030", die auf Multimetallkompetenz und Resilienz setzt. Aurubis rechnet mit einem signifikanten positiven finanziellen Beitrag nach vollständigem Hochlauf; die Anlage gilt als eines der zentralen Wachstumsprojekte des Unternehmens. Die Finanzierung wurde unter anderem durch ein Investitionsdarlehen der Europäischen Investitionsbank unterstützt und ist Teil der EU-Bemühungen, im Rahmen des Critical Raw Materials Act die europäische Versorgung mit kritischen Rohstoffen zu sichern.

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    Umwelt- und arbeitsrechtliche Aspekte werden hervorgehoben: Ein Drittel der Investitionssumme entfällt auf Luftreinhaltungsmaßnahmen, die Automation soll die Effizienz steigern und hohe Standards der Arbeitssicherheit gewährleisten. Politische Akteure betonten bei der Eröffnung den Beitrag der Anlage zur industriellen Basis und Versorgungssicherheit in Deutschland und Europa.

    Für Anleger und Industrieakteure sind mehrere Signalwirkungen relevant: Erstens stärkt die Anlage Aurubis’ Stellung als einer der weltweit größten Kupferrecycler und erhöht die Rohstoffautonomie. Zweitens kann die zusätzliche Rückgewinnung von Metallen Margen sichern und Versorgungslücken schließen, während gleichzeitig politische Unterstützung die Projektkosten reduziert. Drittens unterstreicht die Maßnahme die wachsende Bedeutung von Recyclingkapazitäten im Kontext globaler Rohstoffknappheiten, technologischer Transformation und geopolitischer Unsicherheit.

    Langfristig könnte CRH auch die Angebotsseite für Industrien wie Elektromobilität, Energienetze und erneuerbare Technologien stabilisieren, die wachsende Mengen Kupfer und andere Metalle benötigen. Aurubis fertigt bereits mehr als eine Million Tonnen Kupferkathoden pro Jahr, beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter und operiert international; die neue Anlage stärkt damit die europäische Wertschöpfungskette. Risiken bleiben: Die Verfügbarkeit geeigneter Recyclingrohstoffe, operative Anlaufprobleme und Preisschwankungen bei Metallmärkten können die Rendite verzögern. Für Investoren bedeutet CRH ein strategisch sinnvolles, aber nicht risikofreies Investment in die Transformation hin zu einer kreislauforientierten Rohstoffwirtschaft. Die Umsetzung bleibt ein wichtiger Indikator für Industriestandorte in Europa insgesamt.



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