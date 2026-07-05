J.P. Morgan meldet 5,2% an Siltronic – kein Übernahmevorhaben

In der Mitteilung mit Stichtag 29. Juni weist J.P. Morgan zugeordnete Stimmrechte in Höhe von 1.365.159 Aktien aus, was einem Anteil von 4,14 Prozent der Stimmrechte entspricht. Zusätzlich nennt die Bank Instrumente mit längerfristigem Anspruch auf weitere 310.760 Aktien (0,94 Prozent) aus Umtauschanleihen sowie Derivatepositionen – vor allem Equity Swaps und eine Call‑Option mit Barausgleich – in Höhe von 44.268 Einheiten (0,13 Prozent). Zusammengenommen ergab dies ein wirtschaftliches Gesamtinteresse von 5,21 Prozent.

Die Investmentbank J.P. Morgan hat in zwei zeitlich nahen Stimmrechtsmitteilungen an die Siltronic AG offenbart, dass ihr Tochterunternehmen J.P. Morgan Securities plc Ende Juni Schwellenwerte nach dem Wertpapierhandelsgesetz berührt hat. Die Meldungen, jeweils veröffentlicht am 3. Juli 2026, beziehen sich auf die Stichtage 29. und 30. Juni 2026; zugrunde gelegt wird eine Gesamtzahl von 33 Millionen stimmberechtigten Aktien der Siltronic AG.

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Eine Folgemitteilung für den 30. Juni dokumentiert eine leichte Reduktion: Zugerechnete Stimmrechte werden dort mit 1.319.346 Aktien (4,00 Prozent) angegeben. Die instrumentellen Positionen beliefen sich auf 319.741 (0,97 Prozent) plus 43.084 (0,13 Prozent) aus Barausgleich‑Instrumenten; der aggregierte Anteil lag demnach bei 5,10 Prozent. In einer der Meldungen wird zudem eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte vermerkt; beide Erklärungen verstehen sich als freiwillige Konzernmitteilungen, die eine Schwellenberührung auf Ebene der Tochtergesellschaft anzeigen.

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Formal betont J.P. Morgan, weder beherrscht zu werden noch selbst andere Unternehmen zu beherrschen, die Stimmrechte an Siltronic halten. Die Ausweisung als „zugerechnet“ deutet auf interne Zurechnungsregeln innerhalb des Konzerns hin. Die instrumentellen Engagements stammen überwiegend aus Umtauschanleihen mit Fälligkeit 23. Januar 2029 sowie aus Termingeschäften, darunter ein Equity Swap mit Laufzeit November 2026 bis Juni 2031; eine Call‑Option ist bis 2099 ausgewiesen.

Für Anleger und Marktbeobachter sind die Mitteilungen relevant, ohne jedoch einen Kontrollwechsel oder unmittelbare strategische Interventionen bei Siltronic anzudeuten: Die Gesamtpositionen bleiben klar unter Schwellen, die weitergehende Offenlegungspflichten oder Einflussnahmen auslösen würden. Vielmehr erscheinen die Angaben als Hinweis auf handels‑ und absicherungsorientierte Positionierung eines globalen Finanzintermediärs, die Transparenzanforderungen des WpHG erfüllt und den Markt über konzerninterne Zurechnungen informiert.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,88 % und einem Kurs von 92,30EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.