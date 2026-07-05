Continental verkauft ContiTech: 3,1 Mrd. Cash – 2,5 Mrd. an Aktionäre

Die Continental AG hat den Verkauf ihres Industrie- und Industrietechnikgeschäfts ContiTech an den US‑Private‑Equity‑Investor Lone Star Funds vertraglich vereinbart. Nach einer ersten Mitteilung am 3. Juli, wonach man kurz vor Vertragsabschluss stehe, bestätigte der Automobilzulieferer am 4. Juli die Unterzeichnung des Kaufvertrags. Der vereinbarte Unternehmenswert beträgt 4,0 Milliarden Euro zuzüglich möglicher erfolgsabhängiger Vergütungen von bis zu 250 Millionen Euro in den Folgejahren. Ein endgültiger Vollzug steht noch unter dem Vorbehalt regulativer Genehmigungen, insbesondere kartellrechtlicher Freigaben, sowie marktüblicher Vollzugsbedingungen; ein Abschluss könnte noch Ende 2026 erfolgen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Finanziell erwartet Continental beim Closing einen Mittelzufluss von rund 3,1 Milliarden Euro. Das Management plant, mit dem Erlös die finanzielle Verschuldung weiter zu reduzieren und etwa 2,5 Milliarden Euro der Aktionäre zurückzuführen – denkbar ist eine Sonderdividende oder eine Kombination aus Aktienrückkäufen und Sonderdividende. ContiTech wird künftig als nicht-fortgeführte Aktivität bilanziert; Continental prüft noch die Auswirkungen auf die Prognose des laufenden Geschäftsjahres, betont aber, dass der Ausblick für das Kerngeschäft Tires unverändert bleibt.

Der Verkauf markiert den Abschluss einer strategischen Neuausrichtung: Continental konzentriert sich künftig auf das Reifengeschäft und trennt sich von Sektoren außerhalb des Kernsegments. Für Lone Star Funds bedeutet der Zukauf eine Erweiterung seines Portfolios im Industrie‑ und Technologiebereich; die erfolgsabhängigen Komponenten signalisieren eine Käufer‑Motivation, durch operative Verbesserungen Wertsteigerung zu realisieren.

Risiken bleiben bestehen: Die Transaktion erfordert noch behördliche Genehmigungen, und Kaufpreisanpassungen sowie der genaue Zeitpunkt des Vollzugs können die endgültigen finanziellen Effekte beeinflussen. Für Anleger sind die angekündigten Rückführungen positiv zu bewerten, da sie kurzfristig die Liquiditätsbasis stärken und die Kapitalstruktur entschulden können. Langfristig hängt der Erfolg davon ab, wie Continental die verbleibenden Kompetenzen im Reifengeschäft nutzt und wie gut Lone Star ContiTech restrukturiert beziehungsweise weiterentwickelt.

Vorstand und Aufsichtsrat hatten dem Verkauf zugestimmt; als Kontaktperson nennt Continental Max Westmeyer, Leiter Investor Relations. Insgesamt signalisiert die Transaktion einen konsequenten Schritt der Portfolio‑Bereinigung zugunsten einer klaren Fokussierung auf das Kerngeschäft.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 76,04EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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