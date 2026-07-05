Mercedes-Streit: Tausende protestieren gegen verschobene Sonderzahlung

Auslöser der Proteste ist vor allem die Entscheidung des Konzerns, eine tarifliche Sonderzahlung – den sogenannten Transformationsbaustein von 18,4 Prozent des Monatsentgelts – für rund 90.000 der etwa 108.000 Beschäftigten in Deutschland auf das nächste Jahr zu verschieben. Parallel fordert das Management, die Arbeitszeit von derzeit 35 auf bis zu 40 Stunden anzugleichen, offenbar ohne vollem Lohnausgleich. IG‑Metall-Vertreter kritisieren die Maßnahmen als einseitige Belastung der Belegschaft und warnen vor dem Abbau sozialer Errungenschaften; Betriebsräte sprechen von „Zechen“, die Beschäftigte für Managementfehler zahlen sollen.

Mercedes-Benz steht in Deutschland unter Druck: In mehreren Werken demonstrierten Tausende Beschäftigte gegen die vom Vorstand angekündigten Sparmaßnahmen. In Hamburg versammelten sich nach Angaben der IG Metall Küste etwa 300 Beschäftigte, in Bremen protestierten rund 4.000, in Baden‑Württemberg – vor allem in Sindelfingen – gingen nach Gewerkschaftsangaben bis zu 20.000 Beschäftigte auf die Straße (das Unternehmen sprach von 10.000). Weitere Aktionen fanden oder waren geplant in Untertürkheim, Rastatt, Kuppenheim, Düsseldorf, Berlin und Germersheim.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mercedes‑Benz begründet die Maßnahmen mit einem deutlichen Gewinneinbruch und der Notwendigkeit, Kosten zu senken, um die Wettbewerbsfähigkeit der Preise zu sichern. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Produktion in einzelnen Werken zeitweise durch die Aktionen beeinträchtigt war, Rückstände aber aufgeholt werden könnten. Gleichzeitig verschärfen Lieferkettenprobleme die Lage: Produktionsengpässe beim GLC werden unter anderem auf fehlende Batterien des Zulieferers CATL sowie ausgefallene Bordnetze eines anderen Lieferanten zurückgeführt – ein Hinweis auf die Vulnerabilität der stark just‑in‑time ausgerichteten Lieferketten.

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Die Auseinandersetzung hat über tarifpolitische Fragen hinaus wirtschaftliche und politische Dimensionen: Sie tangiert Investitionsentscheidungen, Standortsicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Autoindustrie in einer Phase tiefgreifender technologischer Umbrüche hin zur Elektromobilität, die Produktionsstrukturen verändert und den Arbeitskräftebedarf reduziert. Für die kommenden Wochen kündigt die IG Metall weitere Proteste und einen „heißen“ Sommer an; der Konzerntop will parallel Gespräche mit dem Betriebsrat führen.

Für Investoren und Politik stehen dabei drei Fragen im Vordergrund: Wie lassen sich kurzfristige Kostenreduktionen und langfristige Wettbewerbsfähigkeit in Einklang bringen? Welche sozialverträglichen Optionen zur Lastenverteilung sind praktikabel? Und wie robust sind Lieferketten gegen künftige Störungen? Die Antwort wird maßgeblich darüber entscheiden, ob Mercedes‑Benz die Transformation schafft, ohne Arbeitsbeziehungen und Produktion nachhaltig zu beschädigen.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 45,32EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.