🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVossloh AktievorwärtsNachrichten zu Vossloh
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vossloh holt 60 Mio. Euro-Aufträge für Chinas 350‑km/h-Neubaustrecken

    Vossloh holt 60 Mio. Euro-Aufträge für Chinas 350‑km/h-Neubaustrecken
    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    Vossloh hat zwei Aufträge für Hochgeschwindigkeits-Neubaustrecken in der chinesischen Provinz Shandong gewonnen. Der Werdohler Bahntechnikkonzern soll Befestigungssysteme für die Linien Jinan–Zhaozhuang (rund 269 km) und Qingdao–Zhucheng (rund 109 km) liefern; die Strecken sind für Geschwindigkeiten bis zu 350 km/h ausgelegt. Die Produktion soll ab 2027 im chinesischen Werk Kunshan erfolgen. Der Auftragswert beträgt rund 60 Millionen Euro. Eingesetzt wird das Vossloh System 300, ein weltweit verbreiteter Befestigungsstandard für Feste Fahrbahn auf Betonplatten.

    Die Aufträge festigen Vosslohs Stellung in China, wo das Hochgeschwindigkeitsnetz mit über 50.000 Kilometern das größte der Welt ist und weiter ausgebaut wird. Vossloh ist bereits seit 2006 mit einer Tochtergesellschaft in China präsent; das Werk in Kunshan produziert seit 2007. Für den Konzern sind solche Folgeaufträge wichtig, weil sie Auslastung und lokale Wertschöpfung sichern.

    Strategisch positioniert sich Vossloh zunehmend als Systemlieferant statt reiner Komponentenanbieter: Neben Befestigungen bietet der Konzern Betonschwellen, Weichen, digitale Zustandsüberwachung und Dienstleistungen. Die Übernahme des französischen Schwellenherstellers Sateba hat das Produktportfolio erweitert und soll mittelfristig Erträge steigern, obwohl bilanziell PPA-Effekte und Wertberichtigungen kurzfristig das Ergebnis belasten.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Für 2026 hält Vossloh an einer Umsatzprognose von im Mittel 1,61 Milliarden Euro fest (2025: 1,34 Mrd.). Das mittlere EBIT soll auf rund 125 Millionen Euro steigen (2025: knapp 112 Mio.), das EBITDA wird im Mittel mit 222,5 Mio. Euro erwartet (+24% gegenüber 179,4 Mio. 2025). Analysten verweisen darauf, dass das EBITDA die operative Dynamik besser abbildet, da PPA-Aufwendungen das operative Ergebnis drücken können.

    Die Aktie steckt trotz Wachstumsperspektiven unterdessen im Rückwärtsgang und verlor seit Jahresbeginn fast 20%. Kurzfristige Gründe sind die Abschreibungs- und Sondereffekte sowie übliche Saisonalität in der Infrastrukturbranche. Langfristig sieht das Management weiteres Potenzial: Bis 2030 peilt Vossloh einen Umsatz von mehr als 2 Milliarden Euro und eine EBIT-Marge von mindestens 10% an; das würde das EPS deutlich erhöhen. Externe Prognosen (z. B. MWB) sehen eine schrittweise EPS-Verbesserung bis 2028.

    Bei Bewertung und Prognose rechnen Branchenbeobachter mit signifikantem Aufwärtspotenzial: Das Managementziel eines EPS von rund sieben Euro bis 2030 würde bei heutiger Kursbasis ein 2030er-KGV von etwa neun bedeuten; externe Schätzungen (MWB) sehen ein EPS-Profil von etwa 3,2 (2025) über 3,1 (2026) auf rund 5,0 Euro in 2028. Allerdings sind Kapitalmaßnahmen, Integrationsrisiken und konjunkturelle Einflüsse zu beachten. Große Infrastrukturprogramme in Deutschland, den USA oder Indien könnten Nachfrage und Margen stützen.

    Für Anleger bleibt Vossloh eine defensiv positionierte, aber nicht sorgenfreie Wette auf Infrastrukturwachstum — attraktiv bewertet, aber abhängig von Integrations- und Ergebnisrisiken. Anleger sollten abwägen.



    Vossloh

    +5,67 %
    +8,99 %
    +6,92 %
    -7,87 %
    -19,33 %
    +61,14 %
    +51,55 %
    +19,51 %
    +12.820,52 %
    ISIN:DE0007667107WKN:766710
    Vossloh direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,67 % und einem Kurs von 69,90EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Vossloh holt 60 Mio. Euro-Aufträge für Chinas 350‑km/h-Neubaustrecken Vossloh hat zwei Aufträge für Hochgeschwindigkeits-Neubaustrecken in der chinesischen Provinz Shandong gewonnen. Der Werdohler Bahntechnikkonzern soll Befestigungssysteme für die Linien Jinan–Zhaozhuang (rund 269 km) und Qingdao–Zhucheng (rund 109 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     