Vossloh holt 60 Mio. Euro-Aufträge für Chinas 350‑km/h-Neubaustrecken

Die Aufträge festigen Vosslohs Stellung in China, wo das Hochgeschwindigkeitsnetz mit über 50.000 Kilometern das größte der Welt ist und weiter ausgebaut wird. Vossloh ist bereits seit 2006 mit einer Tochtergesellschaft in China präsent; das Werk in Kunshan produziert seit 2007. Für den Konzern sind solche Folgeaufträge wichtig, weil sie Auslastung und lokale Wertschöpfung sichern.

Vossloh hat zwei Aufträge für Hochgeschwindigkeits-Neubaustrecken in der chinesischen Provinz Shandong gewonnen. Der Werdohler Bahntechnikkonzern soll Befestigungssysteme für die Linien Jinan–Zhaozhuang (rund 269 km) und Qingdao–Zhucheng (rund 109 km) liefern; die Strecken sind für Geschwindigkeiten bis zu 350 km/h ausgelegt. Die Produktion soll ab 2027 im chinesischen Werk Kunshan erfolgen. Der Auftragswert beträgt rund 60 Millionen Euro. Eingesetzt wird das Vossloh System 300, ein weltweit verbreiteter Befestigungsstandard für Feste Fahrbahn auf Betonplatten.

Strategisch positioniert sich Vossloh zunehmend als Systemlieferant statt reiner Komponentenanbieter: Neben Befestigungen bietet der Konzern Betonschwellen, Weichen, digitale Zustandsüberwachung und Dienstleistungen. Die Übernahme des französischen Schwellenherstellers Sateba hat das Produktportfolio erweitert und soll mittelfristig Erträge steigern, obwohl bilanziell PPA-Effekte und Wertberichtigungen kurzfristig das Ergebnis belasten.

Für 2026 hält Vossloh an einer Umsatzprognose von im Mittel 1,61 Milliarden Euro fest (2025: 1,34 Mrd.). Das mittlere EBIT soll auf rund 125 Millionen Euro steigen (2025: knapp 112 Mio.), das EBITDA wird im Mittel mit 222,5 Mio. Euro erwartet (+24% gegenüber 179,4 Mio. 2025). Analysten verweisen darauf, dass das EBITDA die operative Dynamik besser abbildet, da PPA-Aufwendungen das operative Ergebnis drücken können.

Die Aktie steckt trotz Wachstumsperspektiven unterdessen im Rückwärtsgang und verlor seit Jahresbeginn fast 20%. Kurzfristige Gründe sind die Abschreibungs- und Sondereffekte sowie übliche Saisonalität in der Infrastrukturbranche. Langfristig sieht das Management weiteres Potenzial: Bis 2030 peilt Vossloh einen Umsatz von mehr als 2 Milliarden Euro und eine EBIT-Marge von mindestens 10% an; das würde das EPS deutlich erhöhen. Externe Prognosen (z. B. MWB) sehen eine schrittweise EPS-Verbesserung bis 2028.

Bei Bewertung und Prognose rechnen Branchenbeobachter mit signifikantem Aufwärtspotenzial: Das Managementziel eines EPS von rund sieben Euro bis 2030 würde bei heutiger Kursbasis ein 2030er-KGV von etwa neun bedeuten; externe Schätzungen (MWB) sehen ein EPS-Profil von etwa 3,2 (2025) über 3,1 (2026) auf rund 5,0 Euro in 2028. Allerdings sind Kapitalmaßnahmen, Integrationsrisiken und konjunkturelle Einflüsse zu beachten. Große Infrastrukturprogramme in Deutschland, den USA oder Indien könnten Nachfrage und Margen stützen.

Für Anleger bleibt Vossloh eine defensiv positionierte, aber nicht sorgenfreie Wette auf Infrastrukturwachstum — attraktiv bewertet, aber abhängig von Integrations- und Ergebnisrisiken. Anleger sollten abwägen.

Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,67 % und einem Kurs von 69,90EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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