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    ALBIS steigert Marge, bestätigt Ziele und erhöht Dividende

    ALBIS Leasing steigert Marge, bestätigt Jahresziele und erhöht Dividende

    Die ALBIS Leasing AG hat in der ersten Jahreshälfte 2026 die Profitabilität ihres Neugeschäfts weiter verbessert und bestätigt zugleich ihre Prognosen für das Gesamtjahr. Das Neugeschäftsvolumen belief sich auf 53,4 Mio. EUR (H1 2025: 54,3 Mio. EUR), während die prozentuale Neugeschäftsmarge auf 19,1 Prozent kletterte (H1 2025: 18,5 Prozent). Die absolute Marge stieg leicht auf 10,2 Mio. EUR nach 10,0 Mio. EUR im Vorjahr. Damit setzte ALBIS die positive Margenentwicklung der vergangenen Jahre planmäßig fort.

    Im zweiten Quartal 2026 lag das Neugeschäftsvolumen bei 28,6 Mio. EUR und damit unter dem sehr starken Vorjahresquartal (Q2 2025: 30,8 Mio. EUR). Die prozentuale Quartalsmarge verbesserte sich jedoch auf 18,5 Prozent (Q2 2025: 18,2 Prozent); die absolute Marge ging geringfügig auf 5,3 Mio. EUR zurück (Q2 2025: 5,6 Mio. EUR). Wachstumsträger blieb das Segment Handel/Hersteller, während die Bereiche E‑Bike‑Vermittler und EDEKA‑Kaufleute erwartungsgemäß rückläufig waren. Die Entwicklung wurde von strategischer Fokussierung auf profitable Segmente, erhöhter Sparneigung der Kunden und gesamtwirtschaftlicher Unsicherheit geprägt.

    Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt ALBIS die Prognose für ein Neugeschäftsvolumen zwischen 100,0 Mio. EUR und 107,5 Mio. EUR sowie eine moderat steigende Marge über dem Vorjahresniveau. Vorstand Sascha Lerchl betonte die Fortsetzung des strategischen Schwerpunkts auf dem Small‑Ticket‑Geschäft und dem Händler/Hersteller‑Segment, um die Profitabilität weiter zu stützen.

    Auf der virtuellen Hauptversammlung 2026 zog das Management eine positive Bilanz für 2025: Das Neugeschäftsvolumen stieg um 4 Prozent auf 105,6 Mio. EUR, die Marge erhöhte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 19,0 Prozent, und die absolute Marge wuchs um 8 Prozent auf 20,0 Mio. EUR. Das IFRS‑Ergebnis vor Steuern lag 2025 bei 5,7 Mio. EUR und damit am oberen Rand des zuvor kommunizierten Prognosekorridors. Belastend wirkte ein deutlicher Anstieg von Unternehmensinsolvenzen in Deutschland.

    Die Hauptversammlung beschloss eine erneut erhöhte Dividende von 0,10 EUR je Aktie (Vorjahr: 0,09 EUR), was einer Dividendenrendite von rund 3,4 Prozent entspricht. Ferner wurde Prof. Dr. Marco Barenkamp in den Aufsichtsrat gewählt; seine Expertise in Digitalisierung und KI soll strategischen Mehrwert bringen. Anträge zu neuem genehmigtem Kapital und zum Aktienrückkauf fanden keine Dreiviertelmehrheit.

    Fazit: ALBIS präsentiert ein konsistentes Margenwachstum trotz leicht rückläufiger Volumina, bestätigt die Jahresziele und stärkt die Aktionärsrückführung — bei gleichzeitiger Betonung der strategischen Ausrichtung auf profitable Small‑Ticket‑Geschäfte.



    ALBIS Leasing

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    ISIN:DE0006569403WKN:656940
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    Die ALBIS Leasing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,82EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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