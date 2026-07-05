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    Gea vor Kursexplosion? RBC hebt Ziel auf 70€ – Margen statt KI

    Gea vor Kursexplosion? RBC hebt Ziel auf 70€ – Margen statt KI
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    Die kanadische Investmentbank RBC hat ihr Kursziel für den Anlagenbauer Gea deutlich von 57 auf 70 Euro angehoben und die Bewertung von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Analyst Sebastian Kuenne begründet den Schritt mit angehobenen Schätzungen, vor allem getrieben durch das Geschäftsfeld Pure Flow Processing (PFP), das Maschinen für ressourceneffiziente Produktionsprozesse liefert. Sein Fazit: "Ein wenig Wachstum und jede Menge Marge - und dass alles ohne Geschäft mit KI-Rechenzentren." Damit zeichnet RBC das Bild eines Unternehmens, dessen Profitabilität vor allem über Margenverbesserungen und Effizienzsteigerungen wachsen soll, nicht über neue KI-getriebene Umsatzquellen.

    Die RBC-Einschätzung löste an den Märkten eine Fortsetzung der jüngsten Kurserholung aus: Gea-Titel stiegen am Freitag bis zu 2,7 Prozent auf 63,50 Euro, blieben damit aber knapp unter dem Zwischenhoch vom April. Von einem Jahrestief Anfang des Monats hat sich die Aktie bereits um rund 19 Prozent erholt. RBC sieht allerdings weiteres Aufwärtspotenzial und hält das Ziel von 70 Euro für erreichbar; auch die Deutsche Bank hatte Mitte Juni ein ähnliches Kursziel formuliert.

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    Kuenne hebt in seiner Analyse insbesondere das Margenpotenzial hervor: Er sieht großen Spielraum zur Kostensenkung in Vertrieb, Verwaltung und Beschaffung, was die Profitabilität und die Gewinnentwicklung in der kapitalgüterlastigen Branche signifikant stützen könnte. Zudem hebt er den hohen Cash-Umschlag, die effiziente Mittelverwendung und die Treue der Kunden als strukturelle Stärken hervor. Diese Kombination aus operativer Disziplin und solventer Kundenbasis ermögliche es Gea, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, selbst bei moderatem Umsatzwachstum.

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    Langfristig befindet sich die Gea-Aktie bereits seit dem Frühjahr 2020 in einem Aufwärtstrend; zwischen 2020 und August 2025 hatte sich der Kurs etwa verfünffacht, ehe zuletzt eine Konsolidierungsphase einsetzte. Die RBC-Studie, veröffentlicht am 3. Juli 2026, bettet die Neubewertung in diese langfristige Trendstory ein, signalisiert aber zugleich, dass Renditepotenzial vor allem aus Margen und Effizienz kommt – nicht aus disruptiven Wachstumstreibern wie dem KI-Rechenzentrumsmarkt.

    Für Anleger bleibt damit die Kernfrage: Können operative Verbesserungen und Kostendisziplin die Untergrenze des künftigen Gewinnpfads sichern und die Bewertung rechtfertigen? Chancen bestehen in hohen Margen und starkem Cashflow; Risiken liegen in der Konjunkturabhängigkeit der Investitionsgüterbranche und in möglichen Auslieferungs- oder Auftragszyklen, die die kurzfristige Dynamik dämpfen könnten.



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