Elmos vollzieht Generationswechsel – Gründer gehen, US-Fonds steigen ein

Elmos Semiconductor vollzieht einen planmäßigen „Generationenwechsel“ im Aufsichtsrat und meldet zugleich größere Anteilseigner aus den USA: Die Leverkusener Halbleiterfirma, börsennotiert im MDAX und TecDAX, will die Mandate der Unternehmensgründer Prof. Dr. Günter Zimmer (86) und Dr. Klaus Weyer (77) zum 31. Dezember 2026 auslaufen lassen. Zimmer bleibt als Ehrenvorsitzender auf Lebenszeit verbunden. Vorstandsvorsitzender Dr. Arne Schneider würdigte den langen Einsatz der Gründer und betonte deren prägende Rolle für die Entwicklung des Unternehmens über vier Jahrzehnte. Als Nachbesetzung schlägt Elmos auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 18. August 2026 die Wahl von Dr. Hans Diekmann (65) und Dr. Christian Klaiber (50) vor; ihre Bestellung soll zum 1. Januar 2027 wirksam werden. Als Ersatzmitglied ist Philipp Halbach (50) vorgesehen. Diekmann ist Partner der internationalen Kanzlei A&O Shearman in Düsseldorf und gilt als ausgewiesener Experte für Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht. Klaiber bringt Führungserfahrung aus der Automobilindustrie sowie Kenntnisse in Finanzen und nachhaltiger Unternehmensentwicklung mit; er leitet ein Single Family Office und ist in Lehre und Forschung an der Zeppelin Universität und der TU München aktiv. Halbach führt die international tätige Halbach Gruppe, die in Medizintechnik, Sicherheitsdruck und Identifikationslösungen operiert.

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