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    Elmos vollzieht Generationswechsel – Gründer gehen, US-Fonds steigen ein

    Elmos vollzieht Generationswechsel – Gründer gehen, US-Fonds steigen ein
    Foto: Elmos Semiconductor SE

    Elmos Semiconductor vollzieht einen planmäßigen „Generationenwechsel“ im Aufsichtsrat und meldet zugleich größere Anteilseigner aus den USA: Die Leverkusener Halbleiterfirma, börsennotiert im MDAX und TecDAX, will die Mandate der Unternehmensgründer Prof. Dr. Günter Zimmer (86) und Dr. Klaus Weyer (77) zum 31. Dezember 2026 auslaufen lassen. Zimmer bleibt als Ehrenvorsitzender auf Lebenszeit verbunden. Vorstandsvorsitzender Dr. Arne Schneider würdigte den langen Einsatz der Gründer und betonte deren prägende Rolle für die Entwicklung des Unternehmens über vier Jahrzehnte.

    Als Nachbesetzung schlägt Elmos auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 18. August 2026 die Wahl von Dr. Hans Diekmann (65) und Dr. Christian Klaiber (50) vor; ihre Bestellung soll zum 1. Januar 2027 wirksam werden. Als Ersatzmitglied ist Philipp Halbach (50) vorgesehen. Diekmann ist Partner der internationalen Kanzlei A&O Shearman in Düsseldorf und gilt als ausgewiesener Experte für Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht. Klaiber bringt Führungserfahrung aus der Automobilindustrie sowie Kenntnisse in Finanzen und nachhaltiger Unternehmensentwicklung mit; er leitet ein Single Family Office und ist in Lehre und Forschung an der Zeppelin Universität und der TU München aktiv. Halbach führt die international tätige Halbach Gruppe, die in Medizintechnik, Sicherheitsdruck und Identifikationslösungen operiert.

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    Die geplante Zusammensetzung ergänzt die bisherigen Anteilseignervertreter Tobias Weyer und Guido Meyer sowie die Arbeitnehmervertreter Thomas Lehner und Sven-Olaf Schellenberg. Elmos betont, dass das Gremium Branchenkenntnis, finanzielle Expertise, unternehmerische Perspektive und unabhängige Kontrolle vereint und damit eine solide Grundlage für die langfristige Unternehmensentwicklung bilde. Die Einberufung der HV erfolgt fristgerecht; alle relevanten Unterlagen werden auf der Unternehmenswebsite bereitgestellt.

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    Parallel meldeten zwei US-Investmentgesellschaften Stimmrechtsmitteilungen nach §40 WpHG: Der SMALLCAP World Fund, Inc. berichtet per 1. Juli 2026 über 522.144 Aktien (3,04 % der Stimmrechte), die Capital Group Companies bzw. deren Tochter Capital Research and Management Company melden 537.592 Aktien (3,13 %). Die Gesamtzahl der Stimmrechte von Elmos wird mit 17.160.000 angegeben. Für Investoren sind solche Schwellenanzeigen relevant, weil Beteiligungen ab drei Prozent Einfluss auf Abstimmungen bei Hauptversammlungen haben können.

    Elmos, ein Fabless-Spezialist für Analog-Mixed-Signal-ICs mit starkem Fokus auf die Automobilindustrie, sieht sich gut positioniert für Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge. Die Mitteilungen enthalten den üblichen Hinweis auf zukunftsgerichtete Aussagen und damit verbundene Unsicherheiten.



    Elmos Semiconductor

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    ISIN:DE0005677108WKN:567710
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    Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 177EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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