Bund-Future stabil: US-Arbeitsdaten & Dienstleistungsboom dämpfen Zinsen

Zentraler kurzfristiger Einflussfaktor war der US-Arbeitsmarktbericht. Die schwächer als erwarteten Daten dämpften die Aussicht auf kurzfristig weitere Leitzinserhöhungen in den USA, was grundsätzlich Druck auf US-Treasuries und damit auch auf die globalen Renditen ausüben könnte. Überraschenderweise wirkten die Zahlen auf den deutschen Anleihemarkt nur begrenzt — die möglichen Folgen für das Zinsbild wurden von Anlegern offenbar bereits eingepreist oder von stärkeren lokalen Faktoren überlagert. Zugleich belastete die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten die Anleihen leicht, da Risikobereitschaft tendenziell Kapital aus defensiveren Anlagen abzieht.

Die deutschen Staatsanleihen haben die vergangene Woche überwiegend mit überschaubaren Ausschlägen beendet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future pendelte in engen Spannen um die 126,6–127,0 Punkte und verzeichnete sowohl leichte Zwischengewinne am Morgen (+0,04% auf 126,86) als auch kleine Abschläge gegen Ende der Handelswoche (bis −0,13% auf 126,64 bzw. −0,04% auf 127,00 in verschiedenen Sessions). Parallel dazu kletterte die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe zeitweise in Richtung 2,90–2,93 Prozent. Insgesamt dominierte eine Stimmung der Zurückhaltung: Es fehlten klare Treiber für stärkere Kursbewegungen, sodass die Marktteilnehmer vor allem auf neue externe Impulse warteten.

Makroökonomisch positiv zu werten war die überraschend stärkere Erholung im Dienstleistungssektor der Eurozone: Der S&P-Global-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen stieg in der Zweit-Schätzung auf 49,4 Punkte und zeigte insbesondere eine kräftige Abkühlung des Kostendrucks bei den Inputpreisen — ein Signal für nachlassende Inflationstendenzen im Sektor. Solche Entwicklungen können mittelfristig die Zinsillusionen abschwächen und würden Druck auf Anleiherenditen ausüben, sollten sie sich fortsetzen.

Politische Nachrichten aus Berlin hatten nur begrenzte Relevanz für das Marktgeschehen. Das Koalitionspaket mit 34 Punkten — darunter Steuerentlastungen von rund zehn Milliarden Euro, flexiblere Arbeitsverträge und Bürokratieabbau — wurde von Ökonomen wie dem Kieler Institut weder als konjunkturstimulierend noch als renditebeeinflussend eingeschätzt. Vor dem Hintergrund eines in den USA noch ruhenden Marktes wegen des Unabhängigkeitstags herrschte am Wochenausklang allgemein geringe Volatilität.

Ausblick: Solange keine dominanten Konjunkturdaten oder geldpolitischen Signale eintreffen, dürften Bund-Future und Renditen in engen Spannen verharren. Ein anhaltender Rückgang der US-Arbeitsmarktdaten oder weitere Entspannungen bei der Inflation könnten jedoch global zu einem Rückgang der Renditen führen und damit deutsche Anleihen stützen.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 126,6EUR auf L&S Exchange (03. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

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