Scherzer-Aktie mit 20% NAV-Rabatt – Management startet Rückkaufoffensive

Das Portfolio der Kölner Beteiligungsgesellschaft ist breit gestreut und fokussiert auf Sondersituationen sowie Value- und chancenorientierte Investments. Die zehn größten Aktienpositionen per 30. Juni 2026 sind – in der Reihenfolge ihrer Gewichtung – Rocket Internet SE, Allerthal-Werke AG, Weleda AG (PS), 1&1 AG, RM Rheiner Management AG, Horus AG, Data Modul AG, Redcare Pharmacy N.V., AG für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur sowie K+S AG.

Scherzer & Co. AG hat zum Stichtag 30. Juni 2026 einen Nettoinventarwert (NAV) von 3,46 Euro je Aktie ausgewiesen. Gegenüber dem aktuellen Kursniveau von 2,76 Euro ergibt sich damit ein Abschlag von rund 20,2 Prozent auf den ausgewiesenen Tageswert. Das Unternehmen weist darauf hin, dass der NAV nicht auf geprüften Abschlusszahlen beruht und steuerliche Nachbesserungen sowie mögliche Steuern in der Bewertung unberücksichtigt bleiben.

Bei den Einzelpositionen signalisiert Rocket Internet erneut hohe Kapitalrückflüsse: Auf der Hauptversammlung am 24. Juni setzte Großaktionärin Global Founders gegen einen Gegenantrag eine Dividende von 7,36 Euro je Aktie durch. Zudem wurden Fragen zu Beteiligungen an SpaceX und Kalshi beantwortet. Im Telekomsektor sorgten Hinweise im Börsenprospekt von SpaceX über den Markteintritt von Starlink in den internationalen Mobilfunkmarkt für Druck – dies wirkte sich auch auf die 1&1-Aktie aus. Positiv hob Scherzer die Entwicklung bei Redcare Pharmacy hervor: Das Unternehmen erhöhte Mitte Juni seine Prognose, erwartet nun ein Umsatzwachstum von 15–17 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge von 2,5–3,0 Prozent. K+S stärkte sein Produktportfolio durch die Übernahme des polnischen und deutschen Salzgeschäfts von Qemetica; die Finanzierung erfolgte unter anderem über eine erfolgreich platzierte Wandelanleihe in Höhe von 320 Millionen Euro (Laufzeit bis 2031, Wandlungspreis 17,93 Euro).

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Parallel zum NAV-Update läuft ein Aktienrückkaufprogramm: Zwischen 24. Juni und 1. Juli 2026 erwarb Scherzer 25.837 eigene Aktien, womit sich die seit Beginn des Programms am 8. Juni bis 1. Juli auf insgesamt 55.605 zurückgekaufte Stücke summieren. Die Käufe erfolgten über XETRA und Tradegate durch ein beauftragtes Kreditinstitut zu volumengewichteten Durchschnittskursen um 2,76 Euro.

Fazit: Scherzer betont seinen Schwerpunkt auf werthaltigen Sondersituationen und Growth-Investments; der erhebliche Discount zum NAV und das aktive Rückkaufprogramm deuten darauf hin, dass das Management den Aktienkurs als unterbewertet einstuft. Investoren sollten jedoch die fehlende Prüfungsgrundlage des NAV und mögliche steuerliche Effekte berücksichtigen. Die aktuelle Präsentation ist auf der Unternehmenswebsite abrufbar.

Die Scherzer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,76EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.