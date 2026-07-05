Kion am 30. Juli: Starkes Quartal erwartet — Management-Call entscheidet

Die Analystenreihen bereiten Anleger auf die am 30. Juli erwarteten Quartalszahlen von Kion vor – mit ähnlicher Grundstimmung, aber unterschiedlichen Bewertungen. Das US-Haus Bernstein Research bestätigte in einem Bericht vom 2. Juli die Einstufung „Outperform“ und beließ das Kursziel bei 65 Euro. Analyst Philippe Lorrain verwies auf zuversichtliche Aussagen aus dem Pre-Close-Call des Gabelstapler- und Lagertechnikherstellers und zeigte sich zu einem „soliden Quartal“ geneigt. Die Botschaft: operative Stabilität und eine belastbare Nachfrageentwicklung dürften die Zahlen stützen. Wenige Tage später senkte Warburg Research in Hamburg sein Kursziel – von 70 auf 61 Euro – beließ die Anlageempfehlung aber weiterhin auf „Buy“. Analyst Stefan Augustin interpretiert die vorab kommunizierten Hinweise des Unternehmens ebenfalls als Signal für ein weiteres ordentliches Quartal, warnt jedoch vor vorsichtigeren Managementkommentaren. Sollte das Management die Jahresziele in die untere Hälfte der bisherigen Spannen verweisen, würden Konsensschätzungen wohl nach unten revidiert; Augustin hat seine Prognosen deshalb bereits angepasst. Seine Begründung, die Kaufempfehlung zu halten, ist pragmatisch: Der jüngste Kursrückgang habe eine mögliche Abwärtsrevision größtenteils vorweggenommen.

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