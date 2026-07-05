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    mobilezone: 100% Bestehensquote – 56% der Lernenden werden übernommen

    mobilezone erzielt in diesem Sommer eine perfekte Prüfungsbilanz: Alle 44 Lernenden, die ihre Ausbildung bei der Schweizer Telekom‑ und Retailgruppe abgeschlossen haben, bestanden die Lehrabschlussprüfung – eine Erfolgsquote von 100 Prozent. Die Absolventen verteilen sich auf Detailhandel (37), kaufmännische Ausbildung/KV (3), Logistik (3) und Kundendialog (1). 56 Prozent der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen werden vom Unternehmen übernommen.

    Zeitgleich baut mobilezone den eigenen Ausbildungsjahrgang aus: Anfang August beginnen 46 neue Lernende (40 Detailhandel, 3 KV, 2 Logistik, 1 Kundendialog). Damit wird die Gruppe im kommenden Ausbildungsjahr 136 Lernende beschäftigen. Das Unternehmen hebt hervor, seit über 20 Jahren eine systematische Lehrlingsausbildung anzubieten und sich als relevanter Ausbildungsbetrieb auf dem Schweizer Arbeitsmarkt etabliert zu haben. CFO Bernhard Mächler kommentierte die Ergebnisse mit Stolz und dankte den jungen Berufseinsteigenden.

    Für mobilezone, das rund 700 Mitarbeitende an mehreren Standorten (Rotkreuz, Baden, Spreitenbach, Urnäsch) und rund 125 eigene Shops in der Schweiz beschäftigt, sind stabile Ausbildungszahlen Teil der Personal- und Wachstumsstrategie. Die Gruppe ist breit aufgestellt: Retail unter der Marke mobilezone, E‑Commerce mit Apfelkiste.ch, mobilezone.ch und jusit.ch sowie das MVNO‑Geschäft (TalkTalk, Digital Republic), B2B‑Aktivitäten und ein nachhaltigkeitsorientiertes Second‑Life‑Geschäft (Reparatur und wiederaufbereitete Geräte). Die Ausrichtung zielt zudem auf den Ausbau wiederkehrender Umsätze (Recurring Revenue).

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    Aus wirtschaftlicher Sicht signalisiert die 100‑Prozent‑Quote eine hohe Ausbildungsqualität und effiziente betriebliche Betreuung, was die Arbeitgebermarke mobilisiert und langfristig Fluktuation und Rekrutierungskosten senken kann. Eine Übernahmequote von 56 Prozent zeigt, dass mehr als die Hälfte der Absolventen in den Stammbelegschaftsaufbau integriert werden – relevant angesichts des Fachkräftemangels am Schweizer Arbeitsmarkt. Neuzugänge in Bereichen wie Detailhandel sichern zudem die Präsenz in den Filialen und im Kundendialog, während Logistik‑ und KV‑Ausbildungen interne Funktionen stärken.

    Investoren und Analysten dürften das Engagement in die duale Ausbildung zur Kenntnis nehmen: Kontinuität in der Nachwuchsrekrutierung stärkt die operative Resilienz, minimiert Abhängigkeiten von externen Recruiting‑Märkten und ist langfristig kosten- sowie qualitätsfördernd. Insbesondere für ein Handels‑ und Dienstleistungsunternehmen mit hoher Kundenkontaktfrequenz stellt eine stabile, firmenspezifisch ausgebildete Belegschaft einen Wettbewerbsvorteil dar. Herausforderungen bleiben die schnelle technologische Entwicklung im Mobilfunkmarkt sowie die Bindung von Talenten an die Marke – hier sind Karrierepfade, Weiterbildung und digitale Kompetenzen zentrale Hebel. Insgesamt bestätigt die Mitteilung mobilezones Position als verlässlicher Ausbildungsakteur in der Schweiz. Die Zahlen stärken kurz- und langfristig das Unternehmensprofil.



    mobilezone holding

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    ISIN:CH0276837694WKN:A14R33
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    Die mobilezone holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 14,89EUR auf Lang & Schwarz (04. Juli 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.






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